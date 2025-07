L’ASSE a été reléguée en Ligue 2 après une avant dernière place en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025. Les 4 premiers matchs de championnat ont été programmés, soit jusqu’a la première trêve internationale de 2025-2026. À l’issue de cette trêve, les Verts iront à Clermont. La rencontre a été fixée.

Les hommes d’Eirik Horneland joueront 5 matchs, dont 4 rencontres de championnat au mois d’août. Après avoir clôturé sa préparation à Cagliari, les Verts débuteront le championnat à Laval, le 9 août à 20h. Les 3 samedis suivants, l’ASSE affrontera au même horaire, Rodez à domicile, Ajaccio à l’extérieur, et Grenoble à domicile avant une première pause internationale.

Un historique positif pour les Verts au 21ème siècle

L’ASSE ne s’est déplacé que 3 fois du côté du Puy de Dôme pour affronter le CF63 en match officiel depuis 2003. 2 des 3 rencontres se sont jouées en seconde division. D’abord en 2002-2003, ou les clermontois s’étaient imposés 1-0.

La saison suivante, l’ASSE remontait en Ligue 1 et battait les auvergnats sur le score de 3-0 au Stade Gabriel Montpied. La rencontre la plus récente entre les 2 formations remonte à février 2022. Les Verts avaient renversés Clermont grâce à des buts de Mahdi Camara et Timothée Kolodziejczak.

Clermont - ASSE est fixé

L’ASSE se rendra du côté de Gabriel Montpied pour lancer son mois de septembre 2025. Cette rencontre de la 5ème journée de Ligue 2 entre Clermont et les Verts aura lieu le samedi 13 septembre à 20h. Le match sera à suivre comme d’habitude sur Bein Sports, seul diffuseur du championnat de France de Ligue 2.

La programmation complète de la 5ème journée de Ligue 2

Vendredi 12 septembre 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Amiens SC – SC Bastia

Pau FC – Red Star FC

Le Mans FC – Rodez Aveyron Football

ESTAC Troyes – AS Nancy-Lorraine

AC Ajaccio* – Stade Lavallois MFC

Samedi 13 septembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

FC Annecy – Stade de Reims

Samedi 13 septembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Grenoble Foot 38 – USL Dunkerque

Samedi 13 septembre 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

Clermont Foot 63 – AS Saint-Étienne

Lundi 15 septembre 2025 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

EA Guingamp – Montpellier Hérault SC

* Cette programmation est établie sous réserve des procédures en cours et d’éventuels recours.