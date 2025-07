L’AS Saint-Étienne poursuit sa préparation en vue de la 1ʳᵉ journée de Ligue 2. Ce mercredi matin, plusieurs joueurs manquaient à l’appel lors de la séance d’entraînement à L’Étrat, confirmant les tendances d’un mercato encore très agité.

Davitashvili présent, N’Guessan en reprise progressive

Ce mercredi matin, les Verts ont effectué une nouvelle séance d'entraînement ouverte aux médias et aux supporters. Bonne nouvelle pour Eirik Horneland, Zuriko Davitashvili s’est entraîné normalement avec le reste du groupe. Un signal rassurant concernant l’ailier géorgien, dont l’avenir fait pourtant l’objet de spéculations. Pour l’heure, il reste impliqué dans la préparation stéphanoise. De quoi le voir sur la feuille de match face à Cagliari samedi soir ?

Autre information positive : Djylian N'Guessan, en phase de réathlétisation, poursuit sa reprise en douceur après sa blessure à la cuisse. Le jeune buteur des Verts a travaillé à part, mais sa présence sur les terrains laisse espérer un retour progressif à la compétition dans les prochaines semaines.

Des absences notables : Stassin, Maçon, Batubinsika, Bouchouari

En revanche, plusieurs absents ont été notés ce mercredi matin. Lucas Stassin, annoncé sur le départ, est resté en salle. Il poursuit lui aussi sa réathlétisation. Pas de retour avec le groupe pour le moment. Yvann Maçon, Dylan Batubinsika et Benjamin Bouchouari étaient quant à eux totalement absents de la séance collective.

Une absence qui ne passe pas inaperçue à une semaine de la reprise du championnat. Ces joueurs sont tous concernés par un éventuel départ d’ici la fin du mercato. Maçon, dont le transfert au Servette a échoué, reste en attente d’un nouveau point de chute. Comme nous vous l'indiquions, il se prépare de son côté. Idem pour Dylan Batubinsika. Leur absence ce mercredi matin confirme qu’un départ reste la priorité.

Une préparation perturbée pour Eirik Horneland

À dix jours du match d’ouverture face à Laval (J1), le coach stéphanois doit composer avec un groupe en mouvement. Entre les joueurs en instance de départ, ceux en reprise physique et les nouvelles recrues qui s’intègrent progressivement, la stabilité reste difficile à atteindre. Horneland et son staff doivent désormais jongler entre préparation tactique, gestion individuelle et incertitudes liées au marché des transferts. Une équation complexe alors que l’ASSE vise clairement le haut du tableau en Ligue 2 cette saison.

À noter les retours de Makhloufi, Dodote et Mouton qui ont réintégré le groupe professionnel.