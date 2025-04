L'ASSE se rend au Stade Bollaert ce dimanche (15h00) pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Le coach Sang et Or s'est exprimé sur la rencontre en conférence de presse d'avant match. Extrait.

Still regrette la défaite face au LOSC

"Le derby ? Franchement, c’était frustrant. C’est embêtant parce que finalement, tu perds sur pas grand-chose. Globalement, le match n'était pas terrible. On n’a pas respecté le plan de jeu, ni ce qu’on s’était fixé. Forcément, on s’est mis en galère. Et le but, derrière, il nous a rajouté une dose de stress et de panique. Mais au-delà de ça, on s’était dit que dans l’état d’esprit, on devait être irréprochable. On ne l'a pas été, et on le sait très bien. Maintenant, il nous reste sept matchs ici pour en gagner un maximum."

Lens espère finir en force la saison de Ligue 1

"Quand tu joues à Lens, il faut charbonner, il faut tout donner. Et c’est vrai que cette saison, par moments, on l’a pas assez fait. Donc sur les sept matchs qu’il reste, c’est clair : c’est notre leitmotiv. On a des trucs à aller chercher, des objectifs à jouer. Et on va les jouer à fond. Que ce soit les jeunes qui ont des choses à prouver, les mecs en fin de contrat, ou peu importe. On a tous le devoir de prester, de courir, de se battre. Et on n'acceptera rien de moins.

On doit chercher à gagner les matchs, et ça passera que si tout le monde tire dans le même sens. On peut ne pas être content, on peut critiquer certaines choses, mais au final, faut se serrer les coudes et y aller."

"Saint-Étienne ? On sait qu'ils jouent leur peau"

"Saint-Étienne ? C’est une équipe qui met beaucoup d’intensité, qui court beaucoup, qui presse, qui vient nous chercher, qui presse bien, qui est bien organisée, et qui a mis en difficulté pas mal d’équipes aussi. Ils ont pas eu de chance sur certains aspects, ils ont pris des buts qui leur ont fait mal à des moments clés du match.

Mais dans l’ensemble, c’est une bonne équipe. Avec des individualités offensives capables de faire de grosses différences sur un match. On est prévenus. On sait qu’eux aussi, ils jouent leur peau. Ils vont tout donner. Et si nous, on n’a pas la même envie ou le même engagement, voire plus, ça ne passera pas, tout simplement."