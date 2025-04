Avant-derniers de Ligue 1, les Verts jouent gros ce week-end à Lens. À l’approche du derby face à l’OL, trois cadres de l’effectif stéphanois sont sous la menace d’une suspension. L'ASSE devra gérer cette menace ce dimanche.

Si la pression du maintien est déjà pesante, elle se double par l'attente du résultat face à Montpellier. Pour rappel, la rencontre avait été interrompue peu avant l'heure de jeu. La LFP doit trancher ce mercredi 2 avril. L'ASSE aura impérativement besoin de ces 3 points pour mener sa course au maintien. D'autant plus que le calendrier stéphanois n'est pas le plus simple. Parmi les grands rendez-vous à venir : le derby contre l’Olympique Lyonnais. Pour cette rencontre toujours particulière, Maxime Bernauer, Yvann Maçon et Irvin Cardona sont tous trois sous la menace d’une suspension. En cas d’avertissement ce dimanche face au RC Lens, ils manqueront la rencontre face à l’OL.

Un scénario dont Eirik Horneland se passerait bien tant ces trois éléments sont importants dans son dispositif. Maxime Bernauer, avait apporté sa touche technique sans être intransigeant défensivement. Yvann Maçon revient en forme et montre qu'il est un spécialiste du poste de latéral droit bien qu'il soit encore loin de son meilleur niveau. Quant à Cardona, il est l’une des armes offensives de l'ASSE. Son duo avec Lucas Stassin prend de l'ampleur et s'annonce prometteur.

Calendrier de l'ASSE

J28 : 🆚 Lens (extérieur) — 6 avril

