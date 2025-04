Florian Tardieu revient de loin. Sur le banc la plupart du temps lors de la première partie de saison, l'ancien troyen a réussi à inverser la tendance et enchaîne les rencontres. Il s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits

Florian Tardieu (Joueur de l'ASSE) : "La première partie a été très très dure mentalement, mais j'ai su rester positif malgré tout. S'entraîner et savoir qu'on ne va pas jouer ce week-end, forcément, c'est compliqué, mais je suis resté professionnel par respect pour moi et par rapport au groupe. Au final, avec ce nouveau coach, il m'a donné un peu de temps de jeu. J'ai réussi à le convaincre, à jouer un peu plus. Aujourd'hui, il me donne sa confiance. J'essaie de lui redonner. Physiquement, ça va. Au début, c'était un peu compliqué parce que ça faisait un moment que je n'avais pas eu de temps de jeu.

Je jouerai là où il faut. Après, c'est sûr que mon poste, on va dire, habituel ou préféré, c'est devant la défense. Mais j'ai bien aimé jouer un peu plus haut parce que ça me permet d'être plus proche des actions offensives, de combiner plus haut. J'aime bien ce rôle. Après, ça demande beaucoup d'efforts dans ce système. Mais je prends du plaisir à jouer ce poste."

Lens - ASSE, la pression sur le RCL pour Tardieu

Florian Tardieu (Joueur de l'ASSE) : "Lens ? Au match d'aller, j'avais trouvé une équipe vraiment forte, qui mettait beaucoup d'intensité, de pressing, un peu comme notre coach le demande. On s'attend à un gros match. On sait que c'est peut-être une des dernières chances pour eux de jouer l'Europe. On s'attend à un match compliqué. Après, nous, on y va avec nos armes. Il faut être prêt au combat parce que là-bas, ça va être un combat. On sait que c'est compliqué de jouer dans leur stade. Il y a une ferveur comme chez nous. On s'est préparé toute la semaine. Maintenant, il faut aller à la guerre.

Si on arrive à mettre de l'intensité d'entrée et qu'on arrive à, pourquoi pas, ouvrir le score, peut-être que ce sont eux qui auront plus de pression que nous à domicile, sachant qu’ils ont perdu le derby et que les supporters les ont un peu chahutés. Donc, si on arrive à les faire douter un peu, je pense qu'ils auront plus de pression que nous sur le reste du match."