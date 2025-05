Il ne suffira certainement pas seulement de bons résultats pour espérer voir l'ASSE se maintenir en Ligue 1. Les performances des autres équipes prétendantes à une descente en Ligue 2 seront déterminants pour les Verts. Quinzième, le SCO Angers d'Alexandre Dujeux vit une véritable descente en enfer.

La barque angevine coule à pic dans les bas-fonds de la Ligue 1

Angers lançait l'année 2025 avec une série de trois victoires consécutives (Brest, Montpellier, Auxerre). Un démarrage réussi, qui permettait aux Angevins d'entrevoir un maintien à l'issue de la saison. Mais depuis, la machine semble s'être grippée et les mauvais résultats s'enchaînent dans le Maine-et-Loire. Les hommes d'Alexandre Dujeux connaissaient leur premier coup d'arrêts à Lens (1-0). Et malgré quelques coups d'éclats, plus les semaines passent, plus le SCO perd en confiance.

Angers a vécu l'horreur durant le mois de mars en enchaînant quatre défaites consécutives. Un solide 4/4, complété par trois autres défaites en avril malgré une courte victoire 2-0 face à la lanterne rouge du championnat (MHSC).

Angers en proie à la perte de confiance ?

Le Courrier de l'Est a souligné ce mardi l'inefficacité criante des joueurs d'Alexandre Dujeux. Un comble, tant c'est dans le jeu, justement, que les Angevins pêchent. Le SCO est, depuis huit journées, l'équipe qui tire et cadre le moins du championnat. Mais c'est également dans la créativité qu'Angers brille par son absence en réussissant à faire pire que Montpellier sur le sujet des xG (buts attendus : 0.62 xG).

À l'image d'un Jim Allevinah orphelin de la moindre réalisation depuis le début de saison, les scoistes souffrent de lourdes carences offensives (trois buts marqués depuis huit matchs). Face au LOSC, ces derniers ont vendangé bien trop d'occasions pour s'emparer des trois points (Abdelli 4e, Allevinah 14e). "Ce qui me rend triste, ce sont ces deux occasions ratées au bout de quinze minutes.", soulignait Alexandre Dujeux, alors incapable d'inverser la tendance dans cette longue période de doute. Même l'expulsion de Diakité à l'heure de jeu n'a pas suffi pour stimuler l'appétit des attaquants angevins.

Une situation qui, forcément, pèse sur un groupe menacé par la possible rétrogradation dans l'antichambre. L'imbroglio autour d'Ibrahima Niane en atteste, écarté du groupe le week-end dernier suite à un tacle manqué sur Florent Hanin la veille du match. "Il n’a pas eu l’attitude attendue. Je fais des choix et je dois tenir une ligne de conduite. La notion de groupe a toujours été très importante. Il faut qu’on tire dans le même sens", évoquait alors Alexandre Dujeux.

Une décision choc, dans un contexte qui échauffe les esprits du vestiaire angevin.

Le maintien de l'ASSE offert sur un plateau d'argent ?

À trois journées de la clôture de la saison, l'espoir n'est pas tout à fait enterré côté Stéphanois. Selon les dernières estimations de Fabien Torre, les verts disposent de 30 % de chances d'accéder à une 16e place, alors synonyme de barrage. Mais s'ils accueillent à deux reprises (Monaco, Toulouse), ce devrait avant tout être sur le calendrier de leurs concurrents que l'ASSE devra se reposer. Et Angers, particulièrement, pourrait permettre à Saint-Étienne d'accéder à cette seconde chance.

Avec 30 points au compteur, le SCO se précarise au fur et à mesure des semaines. Et le calendrier n'a rien d'une balade de santé. La formation angevine affrontera le 4 mai un FC Nantes capable de prendre le point du nul face au PSG (1-1). Puis deux équipes à la lutte pour les places européennes (Strasbourg, Lyon). "Je suis persuadé qu’il faut qu’on prenne des points pour se sauver, confiant Alexandre Dujeux dans des propos relayés par Ouest France. Parce que, derrière, Saint-Étienne et Le Havre sont capables de gagner.

La moindre unité pourrait peser lourd dans la dernière ligne droite de la course au maintien.

Le calendrier d'Angers (30 points)