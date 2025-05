À deux jours d’un déplacement capital à Geoffroy-Guichard, l’AS Monaco devra composer avec plusieurs absences notables. Une opportunité à saisir pour l’ASSE ?

Monaco débarquera ce samedi soir dans le Chaudron avec des doutes, et surtout, des absents de taille. C’est ce qu’a confirmé Adi Hütter ce jeudi en conférence de presse. L’entraîneur autrichien de l’ASM a officialisé la fin de saison de Aleksandr Golovine, touché aux adducteurs. Déjà absent lors du déplacement au Havre (1-1), le milieu russe ne portera plus le maillot monégasque cette saison : « Il est forfait jusqu'à la fin de la saison à cause de ses adducteurs », a précisé Hütter.

Une défense incertaine pour Monaco

Et ce n’est peut-être pas la seule mauvaise nouvelle pour le club princier. Thilo Kehrer, vice-capitaine de l’ASM, est très incertain. Victime d’un choc genou contre genou face au HAC, l’international allemand ne s’est pas entraîné depuis deux jours. Adi Hütter espère encore un retour in extremis : « On espère qu’il sera sur le terrain demain », a-t-il déclaré, sans grande assurance.

S’ajoute également à cette liste Lamine Camara, suspendu pour accumulation de cartons. Trois absences potentielles qui pèseraient lourd dans un match où Monaco doit impérativement s’imposer pour espérer revenir sur le podium et décrocher une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

Un Chaudron prêt à rugir pour l'ASSE

Face à un AS Monaco diminué, l’ASSE se retrouve face à une opportunité. Dans sa lutte pour le maintien, chaque point est vital, et le Chaudron a souvent été un allié précieux. Onzième équipe de Ligue 1 à domicile, les Verts devront surfer sur l'ambiance volcanique de leur stade et sur les failles adverses pour espérer faire tomber un "gros" du championnat.

Privé de plusieurs cadres, en plein doute après un nul frustrant au Havre, et sous pression en interne, Monaco se présente en terrain hostile. À Saint-Étienne de tout faire pour transformer cette fragilité passagère en espoir pour le maintien.