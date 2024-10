Alors que l'ASSE a retrouvé le goût de la victoire en Ligue 1 la semaine dernière, la réserve s'est également emparée du derby (1-0) pour clôturer un week-end parfait. Jules Mouton, frère de Louis, a joué la majorité de la rencontre. Les deux Stéphanois ont évoqué leur relation au sein du club, au micro d'EVECT.

Leur relation et perspective en Ligue 1

Enfants de Veauche, Louis et Jules sont issus d'une famille de footballeurs. Professionnel depuis 2022, Louis Mouton se bat pour obtenir sa place en équipe une après l'avoir largement obtenu sous Razik Nedder. Tandis que Jules, son cadet, évolue avec la réserve en National 3. "Cette relation frère au sein d'un club professionnel, c'est un peu une fierté, pour nos proches et pour la famille.", évoque l'ainé. "On est deux frères dans le même club, mais on a tout de même trois ans d'écart. On n'a jamais joué une année ensemble", tempère Jules.

Mais Louis Mouton ne souhaite pas influencer la carrière de son petit frère. Source de conseils précieux, le milieu de terrain de 22 ans espère avant tout accompagner le défenseur. "J'ai envie de laisser un peu faire aussi son propre chemin. Je pense qu'il faut qu'il fasse vraiment son bonhomme de chemin. (...) Si moi, je vois dans son comportement, dans son jeu de foot ou s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je vais lui dire."Ça nous arrive après les matchs de discuter des choses bien ou pas bien, mais sans que cela ne soit trop excessif.", ajoute Jules Mouton.

"Partir à Pau, ça m'a fait un bien fou"

Prêté à Pau la saison dernière, Louis Mouton a disputé 30 oppositions en jaune et bleu. Le départ de l'ainé a directement influencé la relation des deux frères. "Notre relation s'est largement améliorée depuis qu'on n'est plus chez nos parents et que moi, je suis parti à Pau." Constat partagé par Jules. Le défenseur de 19 ans a pu évoluer à Saint-Étienne avec moins de pression. "Ça m'a laissé aussi tout seul dans le club. Et il n'y avait plus les deux frères qui n'avaient plus qu'un. J'étais tout seul pour vivre ma saison. Ça m'a permis de voir autre chose.", avoue ce dernier.

La pige d'une saison en Nouvelle-Aquitaine a accordé à Louis Mouton la chance de prendre du gallon. "On a toujours vécu ici, on est dans notre zone de confort. Pour moi, ça m'a fait un bien fou. J'ai l'impression d'avoir grandi plus vite que si j'étais resté ici. Ça a vraiment été très enrichissant pour moi."

Tous deux joueurs d'avenir, Louis et Jules se souhaitent mutuellement le meilleur. "J'espère pour lui qui va prendre de plus en plus de minutes avec les professionnels", confesse le cadet, avant de rajouter :"À moyen terme d'être titulaire et à grand terme d'être un cadre de l'équipe." "C'est atteignable", confirme Louis. "Après, le foot, c'est un peu être là au bon moment. Parfois, on loupe le bon moment. Il faut toujours être patient et être prêt pour quand le coach a besoin de toi."