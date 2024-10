La réserve de l’ASSE reçoit leurs homologues lyonnais pour ce derby de national 3. Avec des dynamiques diamétralement opposées, les stéphanois comptaient bien lancer sa saison ce dimanche et convertir en points les bonnes intentions de ce début de saison. Le match se déroulait ce dimanche à 15h00 à l’Etrat. Voici le résumé de la rencontre du jour.

La compo de l’ASSE

Toure – J. Mouton, Kinunga, N’diaye – Makhloufi, Sahraoui, Kies, Agesilas – Boakye, Nguessan, Miladinovic.

Sont entrés en jeu : Cateland, Othman, Mayilla, Dieye.

XI lyonnais : Pereira – Barisic, Chaib, Yahia, Lomami – De Carvalho, Bossiwa, Marques – Diatta, Perret, Lega.

Résumé du match

Renforcée par la présence de Boakye et Miladinovic, l’ASSE avait à cœur de bien commencer cette rencontre. À peine cinq minutes de beu et Augustine Boakye se distingue de suite sur un ballon long. Il centre à Nguessan qui frappe sur la barre transversale du portier lyonnais ! Au quart d’heure de jeu, Agesilas remonte le terrain sur près de 40 mètres avant de centrer pour Nguessan qui est trop court pour ajuster sa reprise. Ce même Nguessan se créé deux situations avec deux centres mais il se montre maladroit.

Il ne manque qu’à convertir pour l’ASSE qui montre une grosse supériorité sur ces vingt premières minutes. Le match se rééquilibre et le match devient de plus en plus haché. Juste avant la mi-temps, les lyonnais se procurent leur première occasion et Issiaka Toure réalise un superbe arrêt sur sa droite. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score nul et vierge. L’ASSE est supérieur dans le jeu mais n’a pas concrétisé ça sur le plan du score.

La mi-temps recommence sur un énième face à face pour Nguessan qui rate à nouveau. Il cédera sa place à Othman à la 50e. Dans la foulée, Makhloufi touche le poteau en reprenant un centre au second poteau. Razik Nedder donne du sang neuf avec Cateland, Mayilla et Dieye qui entrent. Sur une des nombreuses percées de Meyvin Agesilas, l’ailier stéphanois se fait faucher dans la surface. Penalty. Un penalty transformé par Jibril Othman en force. 1-0 pour l’ASSE à 10 minutes de la fin. Victoire stéphanoise qui lance enfin la saison ! Bravo aux jeunes Verts !

83’ : Jibril Othman transforme son pénalty et concrétise enfin la domination stéphanoise (1-0) ! ✅ #N3pic.twitter.com/odAwToSIG6 https://t.co/KoYgxdNpru — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) October 6, 2024

Prochain match

L’ASSE jouera la prochaine rencontre, le week-end du 19 octobre contre Chassieu-Décines. L’occasion de retrouver un ancien joueur formé à l’Etrat en la personne de Jawad Bouderbane. En déplacement en banlieue lyonnaise, le match se déroulera dans un contexte particulier. Un match formateur face à une équipe expérimenté.

Crédit photo : asse.fr