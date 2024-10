Légende de l'ASSE, Johnny Rep a aujourd'hui 72 ans. L'ancien attaquant hollandais s'est fait opérer du cœur cette semaine.

Johnny Rep, une Légende de l'ASSE

Nicholaas (« Johnny ») Rep est né à Zaandam (Pays-Bas) le 25 novembre 1951. Il se révèle dans la grande équipe de l’Ajax Amsterdam qui terrorisait l’Europe du football au début des années 1970. Il occupe le poste d’ailier et en compagnie de ses illustres coéquipiers, Johann Cruyff et Johann Neeskens. Il gagne un nombre incalculable de trophées. Il remporte la Coupe Intercontinentale en 1972 contre les Argentins d’Independiente en marquant deux buts lors des deux matches (1-1 puis 3-0 à Amsterdam) par la suite la super coupe d’Europe en 1973 contre les Glasgow Rangers (3-1 et 3-2).

Célèbre dans l'Europe entière, l'ASSE réalise un sacré coup en recrutant Rep et Platini en juillet 1979. Il marquera l'histoire des Verts en Coupe d'Europe. Il est le premier stéphanois de l’histoire à réaliser un hat-trick en Coupe d’Europe. D’ailleurs les matches continentaux l’inspirent. Au tour suivant, il est un des héros de la confrontation face au PSV Eindhoven. Martyrisé à l’aller, il doit comme ses partenaires s’avouer vaincu 2-0. Il écume de rage au retour dans le chaudron, sa vengeance n’étant complètement assouvie qu’avec le sixième but qu’il marque sur penalty.

Il est à créditer d’autres belles performances sur la scène continentale comme ce quadruplé exécuté contre les Finlandais de Kuopio Palloseura en 1980. À Hambourg, il est même capable de se sacrifier pour le bien de son équipe en étant au marquage du latéral international, Manfred Kaltz. Son abnégation est à la base d’un des plus grands exploits de l’ASSE qui atomise les Allemands 5-0. Avec douze buts à son actif en coupe d’Europe, il est le meilleur marqueur stéphanois devant Hervé Revelli 10 buts, Michel Platini 9 buts et Jean-Michel Larqué 7 buts.

Opéré avec succès

L'Equipe nous informe que le hollandais s'est fait opérer du cœur ce lundi :"Placé depuis une semaine en soins intensifs dans un hôpital de Malaga, en Espagne, où il réside une grande partie de l'année, Johnny Rep (42 sélections et 12 buts avec les Pays-Bas de 1973 à 1981), vient d'être opéré du cœur avec succès. L'intervention chirurgicale consistait à lui poser un stimulateur cardiaque. Cette opération a été rendue possible grâce notamment à l'aide financière de l'Ajax Amsterdam, son club formateur aux Pays-Bas."