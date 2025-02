La crise des droits TV s'accentue. DAZN attaquait il y a quelques jours la LFP pour "tromperie sur la marchandise". Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims (Ligue 1), s'est exprimé sur la situation actuelle au micro de Rothen s'enflamme.

Caillot défend fermement Vincent Labrune

"Ma relation avec Vincent Labrune est toujours excellente. Je n’ai aucun problème avec lui. D’ailleurs, vous ne trouverez aucun enregistrement où je me serais disputé avec lui, ça n’existe pas. Nous échangeons quotidiennement sur les problèmes à gérer. Si certains le considéraient responsable, alors pourquoi l’avoir réélu à 85 % il y a si peu de temps ? Vous voulez lui imputer la situation actuelle, mais c’est DAZN qui refuse d’honorer son contrat et pourrait faire l’objet d’une action en justice.

Quant à l’augmentation de son salaire, elle a eu lieu dans un autre contexte. D’ailleurs, depuis, il l’a revu à la baisse, et vous le savez bien. À l’époque de CVC, il y avait un diffuseur, mais CVC, ce n’est plus le cas aujourd’hui. C’était il y a un an et demi, deux ans. Moi, ce qui me choque davantage, ce sont ceux qui ont touché des primes lors de l’épisode Médiapro. Quand un commercial apporte un dossier stratégique, il n’est pas illogique qu’il soit récompensé, mais dans ce cas précis, la situation était bien différente."

Le produit de la Ligue 1 préservé ?

"Nous essayons de préserver la valeur du produit, mais il faut être lucide sur la situation. Je l’avais d’ailleurs souligné de manière provocatrice à l’époque : à seulement 15 jours du début du championnat, nous n’avions toujours pas de diffuseur. Trois semaines avant, la situation était la même.Concernant DAZN, on peut critiquer leur lancement et la manière dont ils ont géré les choses, mais cela a aussi eu des conséquences importantes. Beaucoup ont fini par considérer comme normal le piratage et le partage illégal de liens de streaming. Face à cette impasse, il n’y avait pas d’autre solution si nous voulions que nos supporters puissent continuer à suivre les matchs."

Cela fait plusieurs mois que nous sommes sous pression, sans véritable visibilité sur l’avenir. La preuve en est que le diffuseur a été choisi à la dernière minute. J’entends des critiques sur le choix de DAZN ou de beIN, mais il faut être réaliste : pour vendre un produit, encore faut-il avoir des acheteurs. Or, Canal+ avait clairement annoncé qu’il ne souhaitait pas participer. Amazon s’était retiré avant de revenir avec une offre aux alentours de 50 à 60 millions d’euros, bien en deçà des 100 millions proposés. C’est un véritable scandale de voir ces discussions étalées dans les médias. Dans les conseils d’administration du CAC 40 ou des grands groupes, les débats restent internes, et seule une communication officielle est publiée à l’issue des échanges."

"J'espère que Canal reconsidéreront leur position"

"Pour l’instant, DAZN nous communiquera ses audiences le 28. Nous verrons alors ce qu’il en ressort. (…) Quand on observe la situation actuelle, il est évident qu’elle n’est pas pérenne. Mais une fois ce constat posé, quelle alternative avons-nous ? Qui pour reprendre ? C’était l’un des sujets de discussion entre présidents. Et maintenant, quelle est la suite ? Canal a clairement affirmé qu’il ne souhaite pas ouvrir de négociations pour le moment. J’espère qu’ils reviendront avec des conditions normales, car les fans veulent regarder du football.

Tout le monde s’accorde à dire que la Ligue 1 était bien diffusée lorsqu’elle était sur Canal. Aujourd’hui, je n’ai aucun échange avec Canal, mais je le répète, j’espère qu’ils reconsidéreront leur position. Actuellement, Canal est en situation de quasi-monopole. On parle souvent de conflit d’intérêts concernant Nasser, mais il faudrait aussi questionner ce monopole. Aujourd’hui, pour être diffusé, il faut impérativement passer par Canal+ ou MyCanal."