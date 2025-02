Ce samedi, l’AS Saint-Étienne va affronter Angers dans un match crucial pour le maintien en Ligue 1. Si les Verts doivent impérativement l’emporter, d’autres rencontres de cette 23e journée joueront également un rôle déterminant dans leur avenir. Tour d’horizon des enjeux du week-end.

Au-delà de la lutte pour le maintien, des matchs importants pour les places d’honneur et le haut du classement se joueront ce week-end. Lille, actuel 5e avec 38 points, affrontera Monaco samedi à 17h00. Les Monégasques, récemment éliminés de la Ligue des champions, ne possèdent que deux petits points d’avance sur les Nordistes. Ce duel du haut de tableau sera décisif dans la course aux places européennes.

Autre affiche de prestige : Lyon – Paris Saint-Germain, dimanche à 20h45. Malgré leur 6e place, les Lyonnais sont déjà distancés de 20 points par le leader parisien. Le PSG cherchera à poursuivre sa belle dynamique et à s’imposer au Groupama Stadium face à des Lyonnais qui espèrent toujours accrocher une qualification européenne.

Bataille pour le maintien : Saint-Étienne sous pression

C’est toutefois en bas de tableau que les rencontres seront cruciales pour l’ASSE. Tout commencera dès vendredi à 20h45 avec Rennes – Reims. Si les Rennais semblent se sortir progressivement de la zone rouge avec 23 points, les Champenois, eux, ne comptent qu’un petit point de retard. En difficulté, Reims pourrait s’enfoncer un peu plus en cas de défaite, ce qui ferait les affaires de Saint-Étienne, actuellement à seulement quatre longueurs.

Les Verts joueront samedi à 19h00 face à Angers. Si huit points séparent les deux équipes, leur niveau sportif reste proche. Pour Saint-Étienne, c’est une occasion en or de prendre trois points et de respirer un peu dans la course au maintien. Actuellement barragistes (16es), les Stéphanois pourraient revenir sur Nantes et Reims et s’éloigner de la zone rouge occupée par Le Havre et Montpellier. Le retour de quelques joueurs pourrait faire la différence !

Ligue 1 : Sauve qui peut en bas de classement !

Nantes accueillera Lens, qui peine ces dernières semaines. Avec 21 points, les Canaris devront engranger de la confiance et des points face à des Nordistes cherchant aussi à relancer leur saison.

Le Havre jouera dimanche à 17h15 contre Toulouse. Une victoire havraise pourrait mettre Saint-Étienne en difficulté si les Verts ne s’imposent pas face à Angers. Toulouse reste un adversaire coriace, mais présente parfois des signes de fébrilité à l’extérieur.

Montpellier, lanterne rouge avec seulement 15 points, se déplacera chez Nice, actuel prétendant au podium. Ce derby des extrêmes s’annonce compliqué pour les Héraultais, tandis que les Niçois viseront une victoire pour talonner l’Olympique de Marseille, qui se déplace à Auxerre.

Enfin, Strasbourg accueillera Brest dans un duel du ventre mou du classement. Le vainqueur pourrait toutefois se relancer dans la course à l’Europe.