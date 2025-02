La plateforme de streaming DAZN demande à la LFP une indemnisation de 573 millions d'euros, invoquant "tromperie sur la marchandise" et "manquements observés". Cette procédure judiciaire pourrait avoir de lourdes conséquences pour la Ligue.

Le 30 janvier dernier, DAZN a assigné la Ligue de Football Professionnel (LFP) devant le tribunal de commerce de Paris dans une procédure au fond. Contrairement au référé déposé par la LFP pour contraindre le diffuseur à payer son dû aux clubs, cette action juridique promet d'être plus longue et plus approfondie. Selon les informations de RMC Sport, DAZN réclame un total de 573 millions d'euros, répartis en deux volets : 309 millions pour "tromperie sur la marchandise" et 264 millions pour "manquements observés".

Tromperie sur la marchandise : DAZN s'estime trompée par la LFP

Le diffuseur accuse la LFP de l'avoir induite en erreur sur le produit acheté, notamment sur le nombre d'abonnés et les revenus générés lors du cycle précédent. La plateforme britannique affirme que les chiffres fournis par la LFP étaient bien éloignés de la réalité observée après plusieurs mois d'exploitation des droits. La Ligue réfute ces accusations, soulignant que de nombreux chiffres sont publics. Toutefois, DAZN estime qu'il existe un écart significatif entre les données présentées lors du deal et la réalité du marché.

En outre, DAZN reproche à la LFP de ne pas avoir respecté ses engagements concernant l'accès aux joueurs et aux contenus en coulisses. Selon la plateforme, la promesse de la Ligue sur l'ouverture des clubs pour exploiter au mieux le produit L1 n'a pas été tenue. Peu de clubs auraient effectivement joué le jeu, créant ainsi un manque à gagner pour DAZN. Pour cette raison, la plateforme réclame une indemnisation de 309 millions d'euros.

Manquements observés : Piratage, marketing et protection de l'exclusivité des droits

Le deuxième volet de la plainte de DAZN concerne le piratage, le marketing insuffisant et le manque de protection de l'exclusivité des droits acquis. DAZN déplore que son flux soit largement piraté et accuse la LFP de ne pas déployer suffisamment d'efforts pour lutter contre ce phénomène. En outre, la plateforme critique le manque d'engagement marketing de la part des clubs, estimant que cela a nui à son lancement en France.

DAZN affirme également que l'exclusivité des droits (8 matchs sur 9) n'est pas suffisamment protégée. La plateforme pointe du doigt le piratage de flux étrangers en France, estimant que la Ligue est en partie responsable de cette situation. Pour ces manquements, DAZN réclame une indemnisation de 264 millions d'euros.

Un calendrier judiciaire encore flou

Pour l'heure, aucune audience n'a été fixée concernant cette assignation au fond, mais DAZN espère un calendrier judiciaire accéléré afin que la justice puisse se prononcer d'ici la fin de la saison. Cette procédure pourrait avoir de lourdes conséquences pour la LFP si les arguments de DAZN venaient à être validés par le tribunal de commerce de Paris.

Source : RMC Sport