Le Stade Rennais vient de tourner une page importante en Ligue 1. Ce mercredi, le club breton a officialisé la fin de l’ère Julien Stéphan, remercié après des résultats jugés insuffisants en ce début de saison. Une décision qui fait écho à des semaines de pression croissante autour de l’entraîneur.

À seulement 43 ans, Julien Stéphan, fils du célèbre Guy Stéphan, avait pris les rênes de l’équipe en décembre 2018. Son arrivée avait été marquée par un souffle nouveau, offrant aux Rouge et Noir une Coupe de France en 2019, le premier trophée du club depuis 1971, ainsi qu’une qualification historique en Ligue des champions la saison suivante. Après avoir démissionné, il avait accepté de revenir en Bretagne après le départ de Bruno Génésio. Prolongé il y a peu, l'aventure a rapidement mal tourné.

Julien Stéphan remercié

Les résultats de ces derniers mois ont fini par avoir raison de lui. Le Stade Rennais, qui nourrit de grandes ambitions avec des investissements conséquents, reste bloqué dans le ventre mou de la Ligue 1. Avec seulement quelques victoires au compteur, le club dirigé breton n’a plus le luxe de patienter. Le discours de Julien Stéphan semblait ne plus porter ses fruits, et une nouvelle impulsion est apparue nécessaire.

Sampaoli de retour en Ligue 1 ?

Pour le remplacer, un nom se détache déjà : celui de l'Argentin Jorge Sampaoli. Connu pour son tempérament volcanique et son style de jeu très offensif, Sampaoli pourrait bien incarner le renouveau que cherche Rennes. Ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine, passé également par l’Olympique de Marseille, le technicien de 63 ans dispose d’une solide expérience européenne et d’une approche de jeu basée sur l’intensité, la possession et l’agressivité.

Si son caractère impétueux peut parfois diviser, nul doute qu’il pourrait insuffler une nouvelle dynamique au groupe rennais. Ce profil plait aux dirigeants bretons, qui voient en lui le coach capable de transcender un effectif talentueux mais inconstant. Sampaoli tiendrait la corde pour le poste et les négociations seraient déjà bien avancées.

En attendant l’officialisation de son arrivée, Rennes se prépare à une transition sous haute tension. Les supporters, eux, espèrent que ce changement sera celui du déclic tant attendu pour voir enfin leur équipe jouer les premiers rôles en Ligue 1 et en Europe.