Le derby entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais est bien plus qu'un simple match de football. Il représente des décennies de rivalité, une lutte de voisinage où les deux clubs cherchent à s’imposer comme le maître de la région Auvergne Rhône-Alpes. Dimanche 10 novembre 2024, les deux équipes se retrouveront pour une nouvelle confrontation qui s'annonce électrique au Groupama Stadium.

Le Derby, une rivalité historique

L’histoire du derby entre l'ASSE et l'OL remonte aux années 1950, lorsque ces deux clubs ont commencé à s'affirmer dans le championnat français. Au fil des années, cette rencontre est devenue un rendez-vous immanquable, opposant deux villes aux cultures et aux dynamiques économiques distinctes. D’un côté, Lyon, ville de la soie et aujourd'hui centre économique majeur ; de l’autre, Saint-Étienne, ancienne capitale industrielle connue pour son esprit ouvrier.

Le bilan global est légèrement en faveur de l’Olympique Lyonnais, qui domine les statistiques des dernières décennies. Pourtant, les Verts détiennent un record symbolique : celui de la plus large victoire en derby, un retentissant 7-1 infligé aux Lyonnais en 1969. Mais ces dernières années, l’OL a souvent pris l’ascendant, ce qui attise encore plus le désir de revanche des Stéphanois.

Les matchs récents : des duels serrés

Ces dernières saisons, le derby a rarement déçu en termes d’intensité. Si l’OL a remporté plusieurs derbys à la maison comme à l’extérieur, l'ASSE reste capable de belles performances face à son rival. En 2022, les Verts avaient réussi à tenir tête à Lyon à domicile, décrochant un match nul 1-1 au terme d’une rencontre haletante. Au match retour de cette même saison, l'OL s'était imposé à domicile dans un match tendu, avec un but en fin de match signé Dembele sur penalty.

Le retour en Ligue 1 de l’ASSE cette saison, après une période de reconstruction en Ligue 2, a ravivé la flamme de cette confrontation. Pour les supporters stéphanois, ce derby est une occasion rêvée de prouver que leur équipe est prête à rivaliser avec Lyon.

Une opposition de style

Le 10 novembre, l'ASSE accueillera l'OL dans un contexte où les deux clubs cherchent à asseoir leurs positions respectives en championnat. Du côté de Saint-Étienne, le coach Olivier Dall’Oglio a su insuffler un esprit combatif, reposant sur un collectif solidaire.

Face à eux, l’Olympique Lyonnais se présentera avec une équipe qui, bien que jeune, possède des atouts techniques indéniables. Sous la houlette de leur entraîneur, les Lyonnais privilégient un jeu offensif. Leurs attaquants talentueux, seront des menaces constantes pour la défense stéphanoise.

Un Derby sous tension ?

Ce match s’annonce comme un choc où chaque équipe mettra tout en œuvre pour prendre l’avantage, tant pour le prestige que pour l'impact sur le classement. Les joueurs stéphanois, galvanisés par l’enjeu, chercheront à faire trembler les filets lyonnais et à raviver la fierté verte. Les Lyonnais, quant à eux, sont déterminés à maintenir leur emprise sur le derby et enflammer leur Public.

Le derby du 10 novembre promet de respecter la tradition de cette rivalité intense et passionnée. Les 90 minutes à venir sont attendues avec impatience par les deux camps et une victoire des Verts serait non seulement une énorme performance sportive, mais aussi une revanche symbolique pour Saint-Étienne.