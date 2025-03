L'ASSE a essuyé samedi dernier sa 15ᵉ défaite de la saison, cette fois face aux Aiglons (1-3). Mais malgré ce revers, les hommes d'Eirik Horneland doivent vite se remobiliser pour leur prochain rendez-vous face au Havre ce dimanche, alors que la lutte pour le maintien s'annonce de plus en plus serrée.

25e journée de Ligue 1

Date : Dimanche 9 mars 2025, 17h15

Stade Océane

Arbitre : Clément Turpin

Le Havre retrouve des couleurs en Ligue 1

Dans la zone rouge pour débuter 2025, le HAC semble gagner en confiance ces dernières semaines. Les joueurs de Didier Digard arrachaient la victoire face à Lens dans une rencontre au scénario imprévisible. Menés 2-0, les Normands renversaient la situation en toute fin de match, s'imposant finalement 4-3 sur la pelouse de Lens.

"On s'est imposés à Lille qui l'a emporté ensuite à Rennes et contre Monaco, rappelait le technicien dans des propos retranscrits par l'Équipe. "L'emporter à Lens doit conforter notre ascendant psychologique sur Saint-Étienne. Mais cette rencontre doit davantage nous servir à enclencher une dynamique."

En décrochant ces trois points, les Havrais ont confirmé leur récent regain de confiance. Malgré les revers face à Toulouse (1-4) et Nice à domicile (1-3), le HAC a trouvé le chemin des filets à neuf reprises lors de ses cinq derniers matchs. Avec un mercato hivernal réussi, le club normand semble dans une meilleure dynamique que les Verts.

Saint-Étienne en proie au doute ?

Les Stéphanois concédaient samedi dernier une nouvelle défaite, leur 15ᵉ de la saison en championnat, malgré une nette domination dans la possession (62 %). Ce sont en effet les Aiglons qui ont frappé les premiers, Rosario ouvrant le score dès la 10ᵉ minute, contre le cours du jeu. Les Verts encaissaient par la suite deux autres buts (CSC, Guessand), malgré la réduction de l'écart de Lucas Stassin (32'). La série de huit rencontres consécutives sans la moindre victoire est loin d'être reluisante pour les Verts.

Mais Eirik Horneland pourra miser sur la méforme du HAC au Stade Océane. Si l'ASSE peine en déplacement, Le Havre affiche le pire bilan de Ligue 1 à domicile (2 victoires, 10 défaites) Reste à savoir si les Verts sauront exploiter cette fragilité pour enfin renouer avec le succès.

Mais un résultat impératif pour les Verts

"On ne lâchera rien jusqu’à la dernière seconde du championnat. On va tout faire pour aller chercher des points", affirmait Florian Tardieu après la défaite concédée à domicile face à Nice.

Avec la victoire du Havre face à Lens, l’ASSE replonge dans la zone rouge. Car avec 19 points au compteur, les Stéphanois ne comptent plus que quatre unités d’avance sur Montpellier et accusent un retard d’un point sur leur prochain adversaire.

Pourtant, le calendrier restant jouera un rôle déterminant dans la course au maintien. Actuellement 15ᵉ avec 22 points, Reims semble le mieux loti avec des affrontements contre des équipes abordables. Montpellier, en revanche, devra réaliser des exploits face à Lille, Marseille, Lens et Paris. Quant au HAC, sa marge d’erreur reste infime avec des déplacements périlleux à Lyon et Paris, ainsi que les réceptions de Monaco et Marseille.

Dans ce contexte, l’ASSE doit impérativement engranger un maximum de points pour espérer assurer son maintien en Ligue 1. Rendez-vous ce samedi pour les Verts.