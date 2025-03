La 25e journée de Ligue 1 s’annonce décisive dans la lutte pour le maintien. Quatre équipes du bas de tableau, toutes en grande difficulté, joueront gros ce week-end. L’ASSE se déplacera au Havre pour un duel crucial, Reims recevra Auxerre avec la pression du résultat, Montpellier tentera de créer l’exploit à Lille, tandis que Nantes accueillera Strasbourg pour se donner de l’air. Analyse des enjeux d’une journée qui pourrait bien redistribuer les cartes.

Le Havre - ASSE : le match de la peur

Le Stade Océane sera le théâtre d'un choc entre deux équipes au bord du précipice. Le Havre (16e, 20 points) reçoit l’AS Saint-Étienne (17e, 19 points) dans un duel direct pour le maintien. Les Havrais, pire équipe à domicile avec seulement 6 points pris en 12 matchs, tenteront de profiter de la fébrilité stéphanoise à l’extérieur. Les Verts, derniers du classement à l’extérieur avec 2 points en 12 déplacements, n’ont toujours pas gagné hors de leurs bases cette saison.

Eirik Horneland, conscient de l’urgence, devrait trouver la meilleure formule pour être efficace et décrocher une victoire qui permettrait à l’ASSE de sortir de la zone rouge. De son côté, Didier Digard compte sur sa victoire à Lens pour s'appuyer sur un surplus de confiance. Une victoire du HAC creuserait l’écart à 4 points avec les Stéphanois, tandis qu'un succès des Verts les propulserait à la 16e place.

Reims - Auxerre : l’heure de vérité pour les Rémois

Le Stade de Reims (15e, 22 points) traverse une période noire avec 13 matchs sans victoire en Ligue 1. L’arrivée de Samba Diawara n’a pas encore produit l’effet escompté et la réception d’Auxerre (12e, 28 points) s’annonce comme le match de la dernière chance. Une défaite plongerait Reims encore plus profondément dans la crise, d’autant plus que les Auxerrois, avec 6 points d’avance sur la zone rouge, n’ont pas encore sécurisé leur maintien.

Auxerre, qui reste sur une série mitigée, cherchera à exploiter la fébrilité rémoise pour prendre de l’air au classement. Un succès permettrait aux hommes de Christophe Pélissier de faire un pas presque décisif vers le maintien. Pour Reims, l'équation est simple : gagner ou sombrer un peu plus dans les profondeurs du classement.

Lille - Montpellier : mission impossible pour le MHSC ?

Montpellier (18e, 15 points), lanterne rouge et pire équipe sur les cinq dernières journées avec cinq défaites consécutives, se déplace à Lille (5e, 41 points). Privé d’Akror, Tamari et Nordin, vendus lors du mercato hivernal, le MHSC se retrouve sérieusement affaibli, notamment sur le plan offensif. Jean-Louis Gasset n’a toujours pas trouvé la formule pour redresser une équipe qui a encaissé 58 buts en 24 matchs.

Face à une équipe lilloise en quête d’une place européenne, les Héraultais semblent condamnés à l’exploit pour espérer ramener quelque chose du Stade Pierre-Mauroy. Une défaite combinée à des résultats défavorables pourrait précipiter Montpellier encore plus près de la relégation directe.

Nantes - Strasbourg : un tournant pour les Canaris

Les Canaris (14e, 24 points) accueillent Strasbourg (7e, 37 points) avec l’objectif de s’éloigner de la zone de relégation. Nantes reste sur une série mitigée et flotte au-dessus de la zone rouge. Une victoire permettrait aux hommes d'Antoine Kombouaré de prendre une bouffée d’air frais et de repousser la menace d'une relégation.

Mais attention aux Strasbourgeois, qui n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs cinq derniers matchs. Leur solidité défensive et leur capacité à se projeter rapidement en contre pourraient poser de sérieux problèmes à une équipe nantaise parfois brouillonne.

Le maintien en ligne de mire pour l'ASSE

Au classement, la lutte pour le maintien en Ligue 1 concerne directement cinq équipes, de Nantes (24 points) à Montpellier (15 points). Le Havre, l’ASSE, Reims et Montpellier joueront leur survie ce week-end. La pression est maximale et les dynamiques sont clairement défavorables aux équipes en bas de tableau. Le moindre faux pas pourrait coûter très cher à l’une ou l’autre des formations concernées.

Cette 25e journée pourrait bien marquer un tournant décisif dans la lutte pour le maintien. Les enjeux sont énormes et les équipes n'auront plus le droit à l'erreur. L’ASSE, Reims, Montpellier et le Havre joueront bien plus que trois points. Le sprint final est lancé.