Alors que Montpellier espérait une reprise du match contre l'ASSE après son interruption le 16 mars, la commission de discipline de la LFP a entériné la défaite 2-0 du MHSC. Un coup de massue pour un club déjà au bord du gouffre et une humiliation pour son président Laurent Nicollin, qui y croyait dur comme fer.

Depuis l'arrêt de la rencontre face aux Verts à la 57e minute, Laurent Nicollin s'était battu bec et ongles pour faire rejouer la partie. Le président du MHSC n'a cessé d'affirmer que le match devait reprendre, mettant en avant les dispositifs de sécurité mis en place et plaidant la responsabilité d'un groupe isolé de supporters. Présent en personne devant la commission de discipline, il espérait inverser la tendance. Verdict ? Une claque magistrale. Non seulement la LFP a confirmé la défaite montpelliéraine, mais elle a aussi infligé un huis clos partiel à la tribune Étang de Thau jusqu'à la fin de la saison.

Cette décision est un coup dur pour Nicollin et son club, qui comptaient sur un éventuel retournement de situation pour entretenir l’espoir du maintien. Avec huit points de retard sur l’ASSE et neuf sur Le Havre, la relégation en Ligue 2 semble désormais inévitable.

Un MHSC humilié et au bord du précipice

Montpellier n’avait pas anticipé un tel scénario. Ainsi, les dirigeants, confiants dans leur argumentation, pensaient pouvoir arracher une décision plus clémente. Toutefois, la LFP a tranché sans état d’âme, prenant en compte les incidents graves qui ont émaillé la rencontre. Un incendie, des fumigènes sur la pelouse, une évacuation des tribunes par les CRS... autant d’éléments qui ont pesé lourd dans la balance.

Ainsi, le MHSC évite certes une perte de points au classement, mais le coup est terrible. Le huis clos partiel prive le club du soutien de l’un de ses poumons en tribune pour les trois dernières réceptions (Le Havre, Reims, PSG). Dans une saison déjà noire, cette sanction enfonce encore un peu plus le club héraultais.

Une saison cauchemardesque pour Montpellier

Le verdict de la LFP pourrait bien être le dernier clou dans le cercueil du MHSC. La relégation est presque inévitable et ce 50e anniversaire vire au cauchemar absolu. Une descente en Ligue 2 signerait la fin d’un cycle et poserait de lourdes questions sur l’avenir du club.

Montpellier n’a plus gagné depuis le 3 février et devra réaliser un exploit insensé pour espérer un miracle. Mais après cette décision brutale, c’est surtout la résignation qui semble dominer. Laurent Nicollin et le MHSC avaient parié gros sur une issue favorable… Ils ont perdu, et très lourdement. Toutefois, une victoire contre Le Havre dès ce week-end pourrait relancer (un peu) la machine héraultaise...