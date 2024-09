Si l’ASSE a raté son début de saison, c’est également le cas de son principal concurrent de la saison dernière, le SCO d’Angers. Les angevins se sont renforcés cet été, mais avec peu de moyens. De quoi entamer la saison avec de grandes incertitudes.

Les galères du SCO d’Angers

À l’instar des Verts, Angers peine à démarrer. Les hommes d’Alexandre Dujeux restent sur trois revers consécutifs. Le dernier en date à domicile avec une lourde défaite (1-4) alors que les blancs et noirs étaient en supériorité numérique. Le Directeur Sportif d’un des concurrents principaux de l’ASSE a commenté le mercato réalisé par le SCO. Des propos accordés à Ouest-France.

Laurent Boissier (DS du SCO) : « De nombreux dossiers n’ont pas pu se faire en raison de nos limites. Notamment au niveau de l’attaquant : là, ça a été compliqué. Bamba (Dieng) était dans les premiers dossiers sur lesquels on avait travaillé. Mais, au mois de juillet, ce n’était pas possible. Ce n’étaient pas les mêmes conditions de transfert. On a essayé de faire Morgan Guilavogui (Lens), Sébastien Haller (Dortmund, prêté la semaine dernière à Leganés), Jean-Philippe Krasso (Belgrade parti au Paris FC) et Silas Katompa (Stuttgartn prêté à l’Étoile Rouge). Malheureusement, on a été confrontés à une réalité économique. Quand on t’enlève 10 millions d’euros au 15 juin… »

Comme les Verts, Angers a donc dû attendre la toute fin de son mercato pour recruter son avant-centre.

Le même point noir que chez les Verts

Laurent Boissier poursuit son analyse et souligne un regret : « Je ne suis pas content de moi. Car on n’a pas réussi les départs (seulement 2 : Jakolis et Valery). Quand tu as une Ligue 1 et une Ligue 2 à 18 clubs, quand Bordeaux coule, ça te fait pratiquement 200 joueurs sur le carreau. Alors, ceux qui ont un contrat y sont attachés. Malgré tout, nous ne sommes qu’à 30 joueurs, mais ça m’énerve. C’est une réalité, tout simplement, pas une excuse. Certains savaient très bien depuis mi-mai qu’ils devaient trouver un club : ils ont eu des propositions, ils les ont refusées. C’est leur choix et leur droit. Et ils sont encore là. Il nous reste 10 jours pour qu’eux et nous soyons contents. Et qu’ils puissent jouer au football. »

Un marché saturé et des portes de sorties difficiles à trouver. Encore une similitude avec le mercato des Verts.