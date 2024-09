Comme depuis plusieurs saisons, les joueurs de l’ASSE s’engagent à rendre visite aux enfants hospitalisés dans le service de pédiatrie du CHU de Saint-Etienne. La première visite de la saison a eu lieu ce mercredi après-midi.

Lorsqu’un joueur ou un salarié rejoint l’AS Saint-Etienne, il peut s’engager dans un des quatre axes de son association ASSE Cœur-Vert. Citoyenneté, environnement, santé et sport pour tous. Ainsi, chacun se dirige vers l’une de ses causes qui lui tient particulièrement à cœur.

Cela peut emmener à plusieurs projets. Comme celui d’aller rencontrer les enfants du CHU de Saint-Etienne pour leur apporter du sourire. ASSE Coeur Vert crée en 2011 a déjà mené de très belles actions. 50 000 places de matchs redistribués, 700 associations soutenues et 3 000 000 d’euros redistribués.

Louis Mouton et Yvann Maçon ont donc fait des heureux ce mercredi en allant voir les enfants hospitalisés. Un moment de bonheur pour ces enfants qui vivent des moments très difficiles.

Communiqué de l’ASSE

» Dans le cadre de notre démarche Vert l’Avenir, nous avons initié un projet porteur de sens : nos joueurs et joueuses s’engagent à rendre visite, chaque mois, aux enfants hospitalisés dans les services de pédiatrie du CHU de Saint-Étienne. Cette initiative vise à apporter des moments de réconfort, de partage et de joie aux jeunes patients, tout en mettant en avant l’importance des relations humaines au-delà du sport.

La première visite de cette saison a eu lieu cet après-midi dans le service de Médecine Physique et Réadaptation Pédiatrique (MPR) à Bellevue, où Louis Mouton et Yvann Maçon ont passé plus d’une heure aux côtés des enfants hospitalisés. Ensemble, ils ont échangé, ri et participé à des jeux, transformant ce moment en une parenthèse de légèreté et de complicité pour les enfants.

À travers ces rencontres régulières, nous espérons offrir non seulement des sourires, mais aussi des souvenirs précieux aux jeunes patients et à leurs familles dans ces moments difficiles. «