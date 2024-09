La saison de Ligue 1 a commencé il y a trois semaines. Chaque club a pu disputer ses trois premières rencontres avant la trêve internationale. À leur retour, les joueurs de l’ASSE recevront Lille avant de se déplacer à Nice le vendredi suivant. Les premières rencontres des stéphanois ont été particulièrement difficiles comme le révèlent plusieurs statistiques.

L’ASSE pas au niveau de la Ligue 1 ?

L’ASSE savait à quoi s’attendre au moment de retrouver l’Élite. Un championnat avec un niveau plus élevé. C’est ce que les stéphanois ont pu constater lors de leurs premiers matchs, comme le soulignait Olivier Dall’Oglio après le match face à Brest (4-0).

« Non, je ne suis pas surpris. Je connais le niveau de la Ligue 1. Je sais très bien où je mets les pieds. J’ai déjà été dans ces situations-là avec des équipes qui devaient survivre en Ligue 1. Je sais très bien qu’on est logiquement en difficulté parce qu’encore, on n’a pas hissé notre niveau.

Avec l’arrivée de Pierre Ekwah et de Lucas Stassin dans les toutes dernières heures du mercato, le club espère pouvoir changer la donne. Au-delà des trois défaites consécutives, ce qui inquiète, c’est qu’aujourd’hui, l’ASSE est le seul club à ne pas avoir inscrit le moindre but en Ligue 1. Pour cela, il va falloir augmenter son niveau de jeu et faire preuve peut-être d’un autre état d’esprit. » Je pense qu’un joueur de football peut toujours plus faire. On peut toujours aller chercher plus. Si ce n’est pas sur le plan technique, ça doit être sur l’engagement. Si ce n’est pas sur certains plans où tu ne peux plus progresser, il y a d’autres plans où tu peux progresser encore plus. Il y a la malice, il y a d’être plus vicieux, sentir les coups, gagner en vision de jeu. Il y a beaucoup de choses encore qu’il faut travailler avec ces joueurs-là. De toute façon, il faut qu’on avance, on n’a pas le choix. «

Des statistiques qu’il va falloir inverser

Il est toujours intéressant de se pencher sur les diverses statistiques sans pour autant tomber les surévaluer sans prendre en compte le contexte global. En effet, seuls trois adversaires ont été affrontés par chaque club de Ligue 1. Trop peu pour tirer de réelles conclusions. Mais, une tendance se dégage tout de même…

En termes de tirs tentés, l’ASSE est loin d’être ridicule. C’est la 10ᵉ équipe du championnat avec un total de 27. Mais, sur ce nombre, seul un tiers ont été cadrés. Les stéphanois sont tout simplement les pires dans ce domaine. Avec dix tirs, Toulouse et Reims les suivent de près. Par conséquent, en termes d’expected goals (xG = buts attendus), l’ASSE est le pire élève de Ligue 1. Sur les trois rencontres, l’ASSE aurait dû inscrire 2 buts. Ce chiffre n’a pas été atteint, et il est relativement faible. À titre de comparaison, Angers 17ᵉ aurait dû en inscrire 2,5. Loin devant, le PSG a trouvé 13 fois le chemin des filets pour un xG total de 9,7.

La fébrilité stéphanoise conduit à faire énormément de fautes. Déjà 54 fautes ont été sifflées contre l’ASSE. Aucune équipe ne fait pire. Montpellier suit avec 47 et Toulouse, Rennes et Lens en sont à 45. Les stéphanois possèdent aussi l’un des plus hauts bilans en termes d’avertissement : 9, un carton jaune de moins que Montpellier.

Beaucoup de mal à empêcher les adversaires à toucher le ballon et à s’installer dans les surfaces adverses

En Ligue 1, l’ASSE est le club qui touche le moins de ballons dans la surface de réparation adverse. Mais, ce n’est pas tout, puisque les stéphanois touchent aussi très peu le ballon dans la surface adverse. Selon le graphique ci-dessous, l’ASSE « protège mal sa surface et attaque mal la surface adverse ». Bien que l’ASSE soit particulièrement mal classée, Reims, Auxerre, Strasbourg, Nantes, Montpellier et Strasbourg se trouvent dans une situation quasi similaire.

🇫🇷 Protection de sa surface et attaque de la surface adverse en Ligue 1 cette saison ! ℹ️ Données rapportées par match. ➡️ Plus l’équipe est à droite, plus elle touche de ballons dans la surface adverse. ⬆️ Plus l’équipe est en haut, moins l’adversaire touche de ballons dans… pic.twitter.com/lNwWpw1pcb — DATA´Foot (@DTFootball_) September 3, 2024

L’ASSE tente

Mais, malgré tout, il y a aussi quelques statistiques qui montrent que l’ASSE sait aussi faire mal. En termes de dribbles réussis par match, l’ASSE se classe troisième. En moyenne, 8,7 dribbles sont réussis, le même total que le PSG. Seul Reims et Lille avec respectivement 9,7 et 9,3 font mieux.

En termes de duels gagnés, les Verts sont huitièmes (49,3 %), il en est de même pour la possession de balle (50 %). Dans ce dernier classement, Paris est en tête avec 67,3 % alors que Le Havre se trouver dernier avec, 37 %.

Certains chiffres montrent donc que l’ASSE a des possibilités, maintenant, il va falloir se créer les occasions. Les recrues stéphanoises auront certainement leur mot à dire.