L’ASSE jouera le maintien en Ligue 1 cette saison. Parmi ses concurrents principaux, les Verts devront faire face au Havre. Les Normands ont changé d’entraîneur cet été. Exit Luka Elsner parti à Reims, le HAC a misé sur le niçois Didier Digard. Il s’est exprimé au micro de l’Equipe. Extrait.

L’ASSE recevra le Havre à l’occasion de la seconde journée de championnat. La première rencontre à domicile pour les Verts. Un match qui sera déjà très important pour bien entamer la saison face à un concurrent direct. Le nouvel entraîneur du Havre s’est exprimé avant de débuter ce nouveau défi.

Digard, la volonté de Bodmer

Didier Digard (Coach du Havre) : « Avec Mathieu (ndlr : Bodmer), on a toujours parlé de foot mais on n’avait jamais évoqué l’idée de travailler ensemble. Et dans sa tête, le coach devait aussi s’inscrire dans la durée. Ce n’est vraiment pas une chose que j’avais envisagée, même si je le connais très bien et qu’on partage les mêmes idées foot. Grâce à Mathieu, je savais tout ce qui était mis en place ici. Et c’est aussi un luxe d’avoir un ami (Digard avait été son coéquipier et capitaine à Nice). Le jour où il va me virer, il va le faire parce que je ne serai plus l’homme de la situation, pas pour autre chose. Ce sera juste professionnel.

À Nice, Florent Ghisolfi (le directeur sportif) m’a protégé en disant qu’on ferait le point après quelques matches. Il savait que ça devenait une porte de sortie au cas où ça se passerait mal. Mais il m’avait garanti que je finirais la saison. Après, à Nice, je n’ai eu qu’une journée de préparation. Au Havre, j’ai toute une présaison. Il n’y a pas de projet parfait, à part entraîner les Avengers. »

Un coach offensif affrontera l’ASSE

Didier Digard (Coach du Havre) : « Un entraîneur offensif ? Oui, je pense. C’est ce qui me fait vibrer. Les joueurs savent que c’est ce qui me plaît, qu’on ne fera rien d’autre, qu’il faut qu’ils trouvent le courage de le faire et qu’on s’amuse tous ensemble. C’est ce qui m’a marqué avec Quique Setién au Betis Séville (en 2017). Et le message passe. Je pense être généreux, exigeant et tolérant. Je ne juge pas les joueurs sur leur caractère ou leurs convictions, il faut de tout, et j’accepte tout le monde. »