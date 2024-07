Le mercato s’active du côté de l’ASSE. Mais si plusieurs joueurs sont espérés d’ici la reprise du championnat, le dossier du numéro 6 semble être au ralenti. Plusieurs pistes ont été creusées et Dall’Oglio souhaite voir débarquer un profil récupérateur, mais le marché à ce poste n’est pas évident et une arrivée ne semble donc pas imminente. Une situation qui passe un peu mieux au vu de la préparation réussie de Louis Mouton.

La saison de la confirmation à Pau

Après d’excellentes performances en réserve, Louis Mouton signait à l’été 2022 son premier contrat professionnel. Un bail d’un an qui ne laissait pas forcément présager que le milieu de terrain deviendrait rapidement un membre à part entière du groupe professionnel. Mais voilà, dès septembre, et alors que Laurent Batlles lui accordait un temps de jeu conséquent sur les premiers matchs de Ligue 2, le club a offert une prolongation jusqu’en juin 2025 à l’ancien de Veauche.

On aurait alors pu penser que son aventure en Vert était définitivement lancée. C’était sans compter sur un mercato hivernal très conséquent, forcé par une triste 20ème place à la trêve hivernale. Lamine Fomba a signé en provenance de Nîmes et Batlles a insisté sur la nécessité de s’appuyer sur des joueurs d’expérience. Ainsi, Louis Mouton n’a bénéficié que de 6 minutes de jeu lors de la seconde partie de saison (en janvier, contre Sochaux). Une situation qui aurait pu être évitée. Alors qu’un club était d’accord pour l’accueillir en prêt début janvier 2023, l’ASSE avait bloqué un départ. Avant de lui demander de se trouver un prêt à une semaine de la clôture du marché. Une spécialité stéphanoise que Maxence Rivera, par exemple, a aussi pu expérimenter, mais qui va cesser avec l’arrivée du duo Fahmy – Rosenfeld.

L’été suivant, Mouton partait en prêt à Pau. Luis De Sousa, directeur sportif palois qui venait de quitter le Forez, appréciait le joueur et n’a pas hésité à l’emmener dans ses valises. Ce prêt a été très bénéfique au milieu de terrain né en 2002. Titulaire régulier, précieux dans l’activité et les sorties de balle mais aussi décisif avec 3 offrandes en championnat et 2 réalisations en Coupe de France, Mouton s’est montré à son avantage et a prouvé qu’il était au niveau Ligue 2.

Dans la rotation en Ligue 1 ?

Revenu plein d’envie et affuté le 8 juillet pour la reprise, Louis Mouton voulait réaliser une bonne préparation afin de mettre toutes les chances de son côté d’intégrer la rotation. Après un excellent test VMA, des séances d’entraînement satisfaisantes et deux matchs amicaux où Dall’Oglio lui aura fait confiance, le grand frère de Jules est en train de réussir son pari. Le club est en effet satisfait de son rendement et son profil data est intéressant. Son avenir n’est toujours pas tranché, mais la tendance est plutôt de le voir rester en Ligue 1 avec l’ASSE.

Mouton est désormais passé devant plusieurs joueurs de la saison dernière dans la hiérarchie au milieu de terrain. Si un rôle dans la rotation lui est bel et bien accordé, la question de son contrat, qui prendra fin à l’issue de la saison, devra aussi être réglée.