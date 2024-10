Bien que cette saison ne soit pas des plus reluisantes pour l'ASSE, la situation est tout aussi compliquée du côté de Montpellier. Les Héraultais viennent de subir une lourde défaite à domicile, 5-0 face à l'Olympique de Marseille, une déconvenue qui laissera des traces.*

Ligue 1 : Montpellier en crise

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Montpellier. Le début de saison des hommes de Michel Der Zakarian est tout simplement catastrophique. Après huit rencontres, le MHSC compte six défaites, un seul match nul, et une seule victoire. La faiblesse défensive des Montpelliérains est alarmante : en huit matchs, ils ont encaissé pas moins de 26 buts, ce qui en fait la pire défense de Ligue 1, devant même l'AS Saint-Étienne. Une situation devenue insoutenable pour la direction du club.

Der Zakarian remercié

La dernière défaite contre l'Olympique de Marseille a été celle de trop pour Michel Der Zakarian. Le président Laurent Nicollin s’est exprimé en conférence de presse après le match et a annoncé la fin de l’aventure pour son entraîneur :

« C’est tout sauf de gaieté de cœur que je prends cette décision. Mais nous n’avons rien prévu ni anticipé pour la suite. J’ai pris l’initiative de mettre fin à la collaboration avec Michel ce dimanche soir. Je ne pensais plus à lui, et au vu de la prestation et de l’attitude de ce soir, j’ai pris cette décision très difficile. Michel est quelqu’un que j’apprécie énormément, mais l’important, c’est le club. Ce soir, j’ai simplement honte pour mon club, pour les supporters et pour moi-même. Je l’ai dit aux joueurs : ils ont fait sauter le coach, ils ont intérêt à être meilleurs dimanche prochain contre Toulouse. J’espère que nous aurons une réaction rapide, même si je peux me tromper. Je vous rassure, le nouveau coach ne sera pas moi, mais pour l’instant, je ne sais pas encore qui ce sera. Changer d’entraîneur est plus simple que de changer 25 joueurs. »