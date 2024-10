LA GUERRE DES MONDES

ASSE-RCL

“Seul un écrivain médiocre est toujours à son meilleur niveau.”

“Dans le haut niveau, il y a beaucoup de raisons pour les erreurs, mais aucune pour l’excuse.” Somerset Maugham

The Final Countdown de Micheline (de la compta de l'ASSE) : Mise à jour à 20.10.24 – MAINTIEN -23 POINTS « D’accord les Gamins, je n’avais a priori pas prévu de voir ma colonne Recettes s’affoler des masses ce Week-end. Mais de là à imaginer qu’on serait aussi loin de rajouter ne serait-ce qu’un seul petit point, j’avoue que j’étais pas prête ... Il va quand même falloir penser à en prendre quelques-uns les petits potes !! JE vous préviens, je ne veux pas retourner en Ligue 2 ».

Salut les Groupies !

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 293ème chronique, après cet ASSE-RCL, cette défaite nette et sans bavure, face à une bien belle équipe du RC LENS. Le genre d’adversaire à la table duquel notre ASSE n’est pas invitée pour le moment.

Une soirée toutefois festive dans un Chaudron plein comme un œuf, plein de tifos superbes, et donnant de la voix (sauf juste après le 2ème but casse-pattes des Sang et Or, une poignée de secondes pendant lesquelles s’est abattu sur Geoffroy-Guichard un silence dans lequel on aurait pu entendre voler un pickpocket italien). Voilà qui a dû plaire à Tonton Larry pour sa première, il aura eu la confirmation que le club qu’il a acheté en juin à au moins quelque chose qui a le niveau de la Ligue 1 : son public.

Pour le reste, il n’y a de quoi se la peindre en vert pour la mettre au milieu d’un bouquet. On est juste tombé sur beaucoup plus forts que nous, dans tous les domaines, et il y en aura d’autres cette saison. On va essayer de se rassurer comme on peut en se disant que l’ASSE « apprend ». Et on ressortira la boite de souverains poncifs pour balancer des trucs genre « C’est en forgeant qu'on devient forgeron ». Ouais Titine ... mais c’est aussi en forgeant qu'on se fait une hernie discale à la con.

Récit d’un RDV raté.

CHAPITRE 1 : PAS DE GUERRE, PAS DU MÊME MONDE

Le titre de la Chronique est évidemment une référence au vieux roman de HG Wells, mais c’est vraiment histoire de se la raconter et de faire un bon mot. Car samedi, en dehors de 15 petites minutes coincées entre les changements salutaires (mais une nouvelle fois bien trop tardifs !) et le 2ème but de Lens qui sifflait la fin de la récré et de l’espoir, et bien il n’y eut pas de Guerre entre deux équipes pas du même monde.

Pas du même niveau technique (gouffre abyssal), de la même qualité de jeu collectif, ni de la même intensité. Ce ne sera pas faire injure à notre ASSE de dire qu’aucun des joueurs Verts de samedi n’aurait sa place ne serait-ce que sur le banc de touche de l’adversaire.

Comme me disait justement mon Gamin_Du_13 Sylvain, c’est juste le constat cruel de l’écart qu’il y a entre une équipe bâtie à l’origine pour jouer l’Europe, et une autre à peine bâtie pour espérer un maintien.

Pendant 60 minutes, l’ASSE a été dépassée dans tous les compartiments du terrain, avec une note artistique à notre jeune milieu de terrain, complètement dépassé, complètement asphyxié, ce qui a eu pour conséquence directe des vagues, et des vagues et encore des vagues déferlant sur le but de LARSONNEUR_AUX_VAINCUS, qui aura fait ce qu’il a pu pour retarder l’échéance. Pas son pire match d’ailleurs (sauf sur le premier but), mais ça reste un dossier sur lequel il faudra quand même se pencher un jour…

Tout allait trop vite pour nos Verts en première mi-temps. Non pas qu’ils ne faisaient pas d’efforts, ils semblaient même concentrés comme un kilo de tomates chez Heinz. Mais simplement, les joueurs de l’ASSE étaient systématiquement loin du ballon tout simplement parce qu’il circulait beaucoup trop vite pour leurs petites jambes. Et c’est un petit miracle si nous rentrons à la mi-temps avec un seul but dans la musette.

En 2ème mi-temps, sous l’impulsion des entrants (on y reviendra au chapitre suivant), on s’est mis à espérer pendant 15 minutes et Lens se mettait un peu à regretter de ne pas avoir tué le match avant, car ils en avaient largement eu les occasions. Et puis BOUM ! La boulette de NADÉ_RÉTRO_SATANAS (sur le râble duquel je m’abstiendrai de tomber, car par ailleurs il est un des rares à avoir fait le taf derrière avec PÉTROT_N’EN_FAUT). Et c’est aussi ça l’apprentissage de la Ligue 1 : la moindre erreur technique à certains endroits du terrain, on la paye rugby sur l’oncle, comme disait ma tante.

Et à ce moment précis : le match était fini.

En tout cas bravo au RC LENS, la meilleure équipe que j’ai vue cette année. Il leur manque juste un vrai 9 pour ambitionner un TOP 3 ou un TOP 5. Car le gros GORGON_N’ZOLA (merci à mon Professeur STACHOWSKY de @Soccerpopulaire à qui je l’ai empruntée celle-là, mais je vais la lui rendre car il est assez soupe_au_lait quand on ne lui rend pas ses affaires) comment dire… un mec super costaud, une barraque au bas mot (à ne pas confondre avec sa femme, une barraque Obama), mais pas bien plus.

CHAPITRE 2 : À QUOI SE RACCROCHER POUR L'ASSE ?

Après ce type de match qui permet de mesurer le long chemin qui nous sépare du niveau de 15 équipes de Ligue 1, il faut bien essayer de se raccrocher à quelques lueurs d’espoir pour l’avenir.

Déjà on peut se dire peut-être que toutes les équipes ne feront pas le match de Lens dans le Chaudron.

Ensuite il est peut-être temps pour JOSS_RAN_DALL’OGLIO de se poser quelques questions sur ses choix de compos de départ, non ?

Car j’ai écouté avec attention sa conférence de presse où il est apparu braqué comme un colt dans la main de John Wayne et beaucoup moins mielleux qu’un panaris de diabétique. Je l’ai trouvé bien prompt à charger ses joueurs et à fustiger le public qui avait sifflé la sortie de YUNIS_DIESEL_HUMIDE (au passage, brillante idée de le sortir à la 85ᵉ…). Mais pointer le projecteur sur la prestation de Monsieur ANNEE DE TROP, c’est à mon avis chasser le mauvais lapin.

En revanche, je n’ai pas entendu beaucoup d’auto-critique dans la bouche du coach de l’ASSE…

Alors s’il est juste en panne d’idées, je suis prêt à lui donner quelques pistes. Non sans prétendre que ça aurait changé l’issue du match, moi j’ai quand même vu que les seules 15 bonnes minutes de l’ASSE samedi se sont produites après les trois changements (bien trop tardifs, on l’a déjà dit). À tel point qu’on s’est même remis à croire à un improbable retour à 1-1.

Mais ça n’est pas tombé du ciel. C’est juste qu’en moins de temps qu’il n’en faut à Alzheimer pour oublier qu’il se prénomme Alois, AUGUSTINE_BOAKIE_PROFITE_LE_CRIME a montré plus en 20 minutes que cette fraude ultime de CAFARO_SUR_LE_BAUDET depuis le début de saison, et qui a une nouvelle fois traversé le match avec la discrétion d’une tournante de limaces dans de la crème de marrons. (au passage, si la blessure de BEN_L’ONCLE_OLD est bien aussi grave que ce que laissent penser les Cassandre de l’Apocalypse, on n’a pas le cul sorti des ronces !!).

C’est juste aussi que LOUIS_MOUITON a montré plus en 20 minutes que MOUEFFEK_LA_POLICE en 70 (désolé pour les Intégristes du Centre de Formation, mais MOUEFFEK_MOUÉRAISIN n’a pas montré jusqu’ici qu’il avait le niveau L1).

Et c’est juste enfin que si MATHIS_AMOUGOU_DE_LUXE a lui à l’évidence le potentiel, il faut peut-être commencer à se poser la question de son exposition permanente à la titularisation. Sur ses deux dernières entrées en tout cas, je pense que BOUCHOUARI_POTTER doit frapper à la porte de la candidature à la titularisation.

Après je rejoins l’impression générale qu’a laissée l’ASSE, au moins sur la première mi-temps, et que l’ami CRÈVE_LA_DALL’OGLIO a fustigée en Conf : une équipe de U19 face à une équipe de pros. Ou une équipe d’enfants dans une partie d’adultes.

EN CONCLUSION : MESSAGE A LARRY

C’est bien que Papy Larry ait assisté à ce match. Déjà il a dû se régaler de l’ambiance, et c’est toujours ça de pris. Ensuite, si pour moi une défaite face à Lens était - même avant le match - repérable comme un bouton de fièvre sur le clitoris de ta fiancée, et que l’écart de niveau fut tout sauf une révélation qui se serait abattue sur moi tel un cocufiage impromptu, lui il découvrait. Tout.

Donc Larry, si je peux te tutoyer, tu auras compris qu’il faut désormais se tourner vers l’avenir, mais vite. Car à force de regarder dans ton passé, tu risques un orgelet. C’est ce qui arrive quand tu joues les voyeurs aux trous de serrure de la mémoire.

Et l’avenir il va arriver vite, et comme tu n’es pas démuni du Trésor, IVAN_GAZIDIS_COTHEQUE t’aura probablement soufflé dans les Portugaises pendant le match qu’il va falloir faire un effort lors de l’amère catho d’hiver !

Oui Larry, tu vas devoir te pencher là-dessus. Sinon on risque de rater LARRY_MAGE durable à la Ligue 1, voire pire, être LARRY_SÉE du Championnat. Fini LARRY_GOLADE, il faut bosser sur LARRY_VÉE de renforts significatifs. Sinon tu connais LARRY_TOURNELLE : tu vas vite être taxé d’être LARRY_STOCRATE qui s’est payé une danseuse qu’il finit par délaisser, ou d’être LARRY_VISTE qui a juste voulu mettre un pied dans le « Soccer européen », puisque tu l’appelles comme ça, mais qui pourrait sournoisement avoir des visées différentes qui l’emmèneraient à terme loin de notre Forez chéri.