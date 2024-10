L'ASSE sort d'un week-end particulièrement mitigé sur le plan des résultats. Le week-end a commencé dès 17h avec une défaite des féminines contre Dijon (0-2). Le groupe professionnel s'est ensuite fait battre sur le même score dans un Geoffroy Guichard chauffé à bloc. Le compte n'y est pas. Néanmoins, ce fut un week-end de première ! Explications.

Rachetée en juin dernier, l'ASSE a mis fin à la direction bicéphale mené par Bernard Caiazzo et Roland Romeyer. C'est désormais Larry Tanenbaum, un milliardaire canadien qui via son entreprise Kilmer Sport détient le club de l'ASSE. Un rachat qui a débouché sur l'arrivée de trois nouvelles têtes. Tout d'abord, Ivan Gazidis, à la présidence du club qui ne sera que partiellement dans le Forez. Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld sont eux arrivés en étant davantage, les yeux et les oreilles à l'Etrat. Un nouvelle ère donc à l'AS Saint-Etienne.

Larry Tanenbaum se présente au peuple Vert

C'était annoncé par Le Progrès ce jeudi, mais le "big boss" de l'AS Saint-Etienne, est venu se présenter à son nouveau club ce week-end. En effet, le canadien de 79 ans s'est présenté aux salariés du club. Il a ensuite été aperçu du côté du stade Salif Keita. Tappant dans la main des joueuses à l'entrée sur la pelouse, le propriétaire du club est venu s'installer en tribunes au côté du board stéphanois. Une visite du musée et d'un entraînement du foot fauteuil, le voila dans le chaudron. Le speaker du stade Emmanuel Demont le présente au peuple Vert. Il salue la foule en compagnie de son époux. Les supporters lui offrent un accueil chaleureux avec de nombreux applaudissements.

"Saint-Etienne représente tout ce que j'aime dans le sport" (Larry Tanenbaum après ASSE-RCL)

Après sa visite dans la Forez, il a pris le temps de répondre aux questions du Progrès. Il dévoile d'abord les raisons de son choix d'investir à l'ASSE : « Parce que Saint-Étienne représente tout ce que j’aime dans le sport : la passion, des supporters incroyables et des valeurs qui me sont chères. Ici, le public connaît le football et veut voir une équipe qui joue bien et performe. C’est notre intention et pour cela, nous avons d’excellents dirigeants en qui j’ai une totale confiance : Huss (Fahmy), Jaeson (Rosenfeld), Ivan (Gazidis), Jean-François Soucasse, le coach (Olivier Dall’Oglio, NDLR)… Tous les gens que j’ai rencontrés sont merveilleux et sont de grands professionnels. »

De grandes ambitions... et à long terme !

Le propriétaire de l'ASSE poursuit sur ses ambitions au club « Nous voulons continuer d’écrire l’histoire de ce club, en ayant une culture de la victoire. Comme dans tous les clubs, il y aura des hauts et des bas mais cela fait partie de tout projet. C’est un travail de longue haleine. Un club comme l’ASSE a vocation à gagner des titres. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cela se produise même si ce ne sera pas facile et que cela se construit pas à pas, dans la durée. Tout le monde a dit que j’étais venu ici pour du long terme, et c’est vrai. Mais je n’ai pas d’échéance. »