Les hommes d’Olivier Dall’Oglio se sont logiquement inclinés dimanche dernier face à l’OM. Les Verts doivent renouer avec le succès pour espérer ne pas terminer 2024 dans la zone rouge. L’ASSE se déplace à Toulouse dans l’optique d’aller chercher un premier succès à l’extérieur cette saison. Retour sur le dernier déplacement des Stéphanois au Stadium.

Un crack se prépare à éclore

Toulouse réalise un bon début de saison 2018-2019 avant de recevoir Saint-Étienne. Les Violets sont 4èmes à deux points de Lille, 2ème. Les hommes de Jean-Louis Gasset sont derrière mais ont l’occasion de passer devant le Téfécé. L’ASSE a l’ambition de retrouver l’Europa League qui lui échappe depuis deux saisons.

La rencontre va également marquer la première titularisation d’un jeune défenseur stéphanois en équipe première. Loïc Perrin est mis sur le banc lors de cette rencontre. William Saliba est donc aligné à sa place aux côtés de Neven Subotic. Le natif de Bondy connaîtra ensuite une ascension fulgurante. Il fait aujourd’hui partie des meilleurs défenseurs de Premier League et de l’Équipe de France.

Toulouse fait des cadeaux à l’ASSE

En ce mardi 25 septembre, Toulouse veut confirmer son bon début de saison et battre les Verts à la maison. Sur un long ballon de Gabriel Silva, au milieu de la première mi-temps, la défense du TFC se troue. Loïs Diony devance la sortie de Baptiste Reynet et marque dans le but vide. Le score n’évoluera plus jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Toulouse met la pression et obtient l’égalisation après un peu plus d’un quart d’heure de jeu. Max Gradel hérite d’un centre au second poteau et nettoie la lucarne de Stéphane Ruffier. Malheureusement pour les locaux, l’ASSE reprendra l’avantage trois minutes plus tard. Ole Selnaes vient presser le défenseur toulousain plein axe. Le Norvégien glisse le ballon à Rémy Cabella, qui ajuste le portier du TFC. À la 75ème, Yannis Salibur inscrira un troisième but sur une nouvelle erreur toulousaine. Sur une passe de Selnaes, Julien et Reynet ne se comprennent pas. L’attaquant stéphanois se glisse entre les deux pour inscrire un troisième but pour les Verts. Jimmy Durmaz réduira ensuite l’écart d’une belle frappe enveloppée au ras du poteau.

Saint-Étienne s’impose à Toulouse et s’empare provisoirement de la 3ème place. Les Verts espèrent repartir du Stadium avec les trois points ce soir. Un succès pourrait permettre aux hommes d’ODO de quitter la place de barragiste.