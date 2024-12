Après la défaite de l'ASSE face à l'OM ce dimanche soir (0-2), l'émission "L'Equipe du Soir", sur L'Equipe TV, a commenté la prestation des Verts. C'est l'incontournable ancien sélectionneur de l'équipe de France et ex-coach de l'OL qui a été le plus disert. Raymond Domenech s'est en effet payé l'ASSE en repositionnant la performance de l'OM.

Raymond Domenech : "Si cela constitue une démonstration, face à une équipe de morts-vivants, alors je veux bien y croire. Saint-Étienne, qui a encaissé cinq buts la semaine dernière à Rennes — une équipe qui vient elle-même de perdre contre Nantes, pourtant en difficulté —, ce n'est pas une référence. Une vraie démonstration, c'est quand on gagne 4 ou 5 à 0. Là, tu gagnes 2-0 avec un penalty, et tu te demandes pourquoi l'autre (ndlr : Léo Petrot) va attraper le joueur dans le dos après avoir perdu le ballon.

Certes, c'était efficace de la part de Marseille, bien exécuté et propre. Mais si un autre attaquant avait exploité les trois quarts des erreurs de Balerdi — ses contrôles ratés, ses mauvais placements, et ses approximations sur les ballons en profondeur — on en reparlerait. Pour moi, ce n'est pas une démonstration de Marseille. Une démonstration, c'est quand on est irréprochable, partout.

Domenech : "Ils n'ont pas pris une valise aujourd'hui. Tout va bien, semble-t-il"

La maîtrise affichée par Marseille dans ce match s'explique surtout par la faiblesse défensive de Saint-Étienne. Leur défense à cinq était désorganisée : les joueurs n'étaient même pas alignés, avec un latéral gauche constamment en retard, remettant l'adversaire en jeu sur le but et à deux ou trois autres occasions similaires. Le milieu de terrain était trop éloigné pour offrir un soutien, et il n'y avait aucun bloc équipe, contrairement à ce que les autres équipes parviennent généralement à faire. Dans ces conditions, il est facile de donner l'impression d'une démonstration. Toutes les autres équipes ont réussi à mettre Marseille en difficulté. Seul Saint-Étienne n'a pas su le faire.

On peut leur accorder l'excuse des absents. Avec cette équipe amoindrie, comme l'a souligné Timothée Maymon, ils étaient presque satisfaits : ils n'ont encaissé "que" deux buts et n'ont pas pris une valise aujourd'hui. Tout va bien, semble-t-il."