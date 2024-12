Après une nouvelle défaite, sa troisième en cinq rencontres, l'ASSE se rend au Stadium de Toulouse pour clôturer l'année 2024. En beauté, peut-être. Car les hommes d'Olivier Dall'Oglio ne sont pas au top avant l'opposition de ce vendredi (20h45). Retour sur le contexte et les enjeux de la rencontre.

Nouvelle défaite en Ligue 1

Les suiveurs du club stéphanois ne s'attendaient pas à grand-chose pour la réception de Marseille. Mais rapidement pris à défaut (Rabiot, 17e), les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont tout de même déçu.

Malgré une superbe fête, dans laquelle plus de 400 fumigènes ont été déclenchés, les 35.000 supporters n'ont pas donné l'élan nécessaire aux Verts pour dépasser ne serait-ce que la ligne médiane. "Un manque d’agressivité", justifiait le coach Stéphanois en conférence de presse. "Ils étaient largement supérieurs. On doit élever notre niveau de jeu.", continue-t-il.

Comme à Rennes, les Verts sont restés passifs durant les 90 minutes de jeu. Cette fois organisée dans un système à cinq défenseurs, l'ASSE n'a tiré que trois fois. Deux tentatives cadrées, sans parvenir à inquiéter Geronimo Rulli (5 touches de balles dans la surface adverse). Les choix opérés interrogent, certainement, d'autant plus que l'OM ne semblait pas à 100%.

Retour à l'extérieur pour les Verts

Bien que les Stéphanois se soient inclinés à Geoffroy-Guichard, l'ASSE apparaît plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Hors de leurs bases, les Verts encaissent 25 buts en 7 rencontres (3,5 buts /90min).

Un triste bilan qui, avec seulement un point gagné face à Nantes (2-2), classe l'ASSE en qualité de deuxième pire formation de Ligue 1 à l'extérieur. Une défaillance qui remet clairement en cause la légitimité d'Olivier Dall'Oglio, à quelques jours de la trêve hivernale.

Le média d'actualité Toulousain LesViolets.Com nous a accordé quelques mots sur la rencontre. L'expert est confiant avant la réception de l'ASSE : "Il y a quelques semaines, j'aurais été plutôt inquiet à l'idée de jouer à domicile, car on était plus performant à l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a réussi à changer cette dynamique. On est redevenus solides à domicile."

Dans un premier temps mal à l'aise au Stadium (seulement une victoire avant novembre), les toulousains ont enchaîné deux victoires consécutives à domicile (Reims, Auxerre)

Un TFC performant en Ligue 1

Après un maintien acquis avec une marge d'une dizaine de points, Toulouse frôle désormais le top 10 du championnat. "Toulouse est supérieure à plusieurs équipes jouant le maintien" évoque notre spécialiste toulousain. "Toulouse a réalisé un début de saison un peu compliqué.cIl y a eu encore un renouvellement d'effectifs cet été. On a gagné contre qui on devait gagner et on a perdu contre qui on devait perdre."

En effet, bien que défait face à Monaco le week-end dernier (2-0) et par le PSG (3-0), le TFC est à l'aise dans son mini championnat. Les joueurs de Carles Martínez Novell prennent le meilleur sur Reims (1-0), Rennes (0-2) et Auxerre (2-0). Avec une charnière composée de Mckenzie, Cresswell et Sidibé, les toulousains ont conclu trois rencontres par trois clean sheet lors des cinq dernières rencontres, dont deux consécutifs.

Les enjeux de la rencontre

"La marche était trop haute" pour Olivier Dall'Oglio le week-end dernier. Mais si Toulouse surclasse Saint-Etienne sur de nombreux points, les Stéphanois pourraient terminer l'année de la meilleure des années en s'emparant des trois points. Ou seulement le point du nul.

Seizième de Ligue 1, l'ASSE est aux portes de la zone rouge avec une place de barragiste. Mais les Stéphanois ne sont qu'à trois petits points de Brest (11e). Toutefois, le résultat des Verts ce vendredi ne pourrait sans doute pas avoir qu'un impact sportif. La place d'Olivier Dall'Oglio étant remise en cause ces dernières semaines.

LesViolets.com : "On a la volonté de prendre les trois points pour pouvoir s'installer dans le top 10. En cas de victoire, on peut être à la 8ème place. Au fond, titiller les places européennes, c'est l'objectif du TFC."

Les dés sont lancés.

L'avant-match en vidéo !

Comme chaque semaine, votre média d'actualité Peuple Vert vous propose son avant-match en vidéo. Retracez en détail le contexte de la rencontre, son analyse et les enjeux qui l'entourent. À retrouver gratuitement sur Youtube !