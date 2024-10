Après s'être incliné face à un adversaire à sa portée, l'ASSE va devoir aller chercher des points face à Strasbourg. Un adversaire de taille pour les Verts qui devront rapidement se rattraper. Olivier Dall'Oglio se sait sous pression et ce n'est pas son homologue alsacien qui compte faire de cadeau. Liam Rosenior s'est exprimé après la victoire face à Nantes. Des propos relayés dans les Dernières Nouvelles d'Alsace. Extraits.

Liam Rosenior (coach Strasbourg) : "On a hâte de gagner notre premier match à l’extérieur. Ce que je sais, c’est qu’on parvient tout le temps à se créer des occasions et de marquer des buts. Quiconque regarde nos matches voit qu’il y a beaucoup plus de discipline dans le jeu et de compréhension entre les gars. Ce que je souhaite, c’est que la tendance se renforce. Continuons à marquer des buts comme nous savons le faire et faisons en sorte d’en encaisser un peu moins."

Liam Rosenior (coach Strasbourg) : : "Nous abordons chaque match dans l’idée de le gagner, peu importe le lieu ou l’adversaire. C’est notre philosophie et on ne va pas la modifier. On aurait pu faire basculer de notre côté les matches à Montpellier, Lyon et Lille. Mais ça fait partie de l’apprentissage. Mon seul souci, c’est de travailler chaque jour et de voir l’équipe s’améliorer continuellement."

Liam Rosenior (coach Strasbourg) : : "Avant le coup d’envoi de notre dernier match contre Nantes, j’aurais signé pour un succès 3-1 mais il y a encore des choses à améliorer. Ne pas prendre de but aurait été un plus, ça laisse un goût d’inachevé. En tant que coach, on vise toujours la perfection. Chaque match est un combat, aucune victoire n’est facile mais j’espère que nous sortirons vainqueurs ce samedi. Je ne me laisse pas emporter par les émotions d'un résultat positif, l'idée c'est de continuer de travailler sur le long terme au niveau de notre processus, de s'impliquer à 100 % pour pouvoir remporter le match d'après. Peu importe les résultats précédents, ce sera la même chose lors du prochain match contre Saint-Étienne. On va se déplacer avec un état d'esprit conquérant pour l'emporter et essayer de gagner ce match face à l'ASSE."