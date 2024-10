L'ASSE a réalisé une bien mauvaise opération ce week-enk en s'inclinant face à une modeste équipe angevine. Des Verts insuffisants qui devront faire bien mieux pour espérer se maintenir. Les concurrents des stéphanois ont tous joué ce week-end. Fortunes diverses pour chacun dans cette course au maintien. Tour des stades de Ligue 1.

Ligue 1 : Le doute arrive à Nantes

Nantes ne va pas bien. Après un début de saison réussi, les canaris peinent à engranger des points. En s'inclinant 3-1 à la Meinau face à Strasbourg, Nantes reste à 10 points. A seulement trois longueurs de l'ASSE et de la zone rouge. Antoine Kombouare n'a pas caché son agacement à l'issue de la rencontre : « Une grosse déception, parce qu’on est venu ici avec l’ambition de ramener un résultat. Dans le jeu, c'est pas trop mal, mais tu prends trois buts et quand tu es faible défensivement… Ils ont tiré neuf fois, cinq tirs cadrés, et on prend trois buts. Ça veut dire qu’on est trop faible défensivement et c’est impossible de gagner un match […] Dans le foot, le plus dur, c'est de marquer. Et nous, on a donné des buts trop faciles […] C’est clair que quand tu perds quatre, cinq, six fois, le doute s’installe. C’est pour ça qu’il y a de la fébrilité, c’est ce que je ressens. »

Toulouse sourit. Montpellier pleure

Le TFC se déplaçait à la Mosson ce dimanche. Sous un déluge, les toulousains ont très rapidement enfoncé des héraultais déjà en crise. Malgré le changement d'entraîneur, Jean-Louis Gasset n'a rien pu faire pour empécher le MHSC de continuer à s'engluer à la dernière marche du classement. Il a déclaré dans Midi Libre : « On avait rêvé, on avait imaginé sur un malentendu de commencer la thérapie et au bout de 8 minutes on a été mené 2-0, c’est le lot d’une équipe qui prend des buts, qui n’est pas en confiance, c’est le scénario catastrophique. Donc ça veut dire qu’il faut encore travailler, encore parler pour remettre les têtes, travailler physiquement parce qu’il y a besoin et surtout ne pas s’abattre parce qu’il reste beaucoup de matchs, il reste 27 matchs, il y a beaucoup de points. Mais ça arrive d’avoir une mauvaise passe, à nous de trouver la solution pour enrayer ça. »

Auxerre grappille en Ligue 1

L'AJA se relève bien de sa défaite à Geoffroy-Guichard. Après une belle victoire à domicle face à Reims, les bourguignons sont parvenus à revenir avec le point du nul du Groupama Stadium. Christophe Pélissier s'en réjouie. "Ce soir, on prend un point qui aurait même pu se transformer à la fin en trois points, mais je suis fier de ce qu’ont fait les garçons. Pendant la mi-temps, il a fallu calmer tout le monde et leur dire qu’il fallait absolument respecter le plan de jeu qu’on avait mis en place. Je savais qu’à un moment donné, on pouvait avoir des situations. On avait les qualités pour. On a la chance de marquer d’entrée en seconde période. Ils reprennent le score et c’est là qu’on montre vraiment un état d’esprit superbe. En ce sens-là, ils ont été héroïques. Même à la fin, on était un peu coupé en deux, on sentait presque qu’on pouvait aller gagner le match. Mais face à l’armada offensive et aux talents de Lyon, on pouvait aussi se faire punir."

Rien ne va plus au Havre

Défaits à Rennes, Le Havre n'avance plus au classement depuis la victoire face à l'ASSE. Courageux, le HAC n'est pas parvenu à inverser la tendance à Rennes. Didier Digard se voulait positif après la rencontre. « C'est dur, c'est dans ces moments-là qu'il faut être forts. Les joueurs ont prouvé qu'ils l'étaient avec un match plus que cohérent, l'état d'esprit a été fantastique après le revers compliqué à la maison contre Lyon (0-4). Je suis fier de la performance qu'ils ont faite. [...] C'est trop facile de cartonner les joueurs, c'est scandaleux. » Un HAC qui s'en prend à l'arbitrage et continue de s'enfoncer en Ligue 1.

Ligue 1 : La course au maintien

12. Nantes : 10 points

13. Auxerre : 10 points

14. Toulouse : 9 points

15. Angers : 7 points

16. ASSE : 7 points

17. Le Havre : 6 points

18. Montpellier : 4 points