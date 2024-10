Après la défaite de l'ASSE à Angers, le Sainté Night Club s'est réuni ce lundi soir. Comme chaque semaine, nos chroniqueurs ont commenté l'actualité stéphanoise. L'occasion pour Patrick Guillou de donner sa vision des choses. Extraits.

Patrick Guillou dans le Sainté Night Club : "Wilfried Nancy ? Regardez d'où vient la rumeur. Vous observez ensuite si cette source est bien implantée dans le club. Comment ça se diffuse dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Il faut observer d'où vient le vent. Ce n'est pas complètement sorti du chapeau et le timing est intéressant.

L'information ? Pour l'instant, il n'y en a pas puisqu'elle n'a été ni confirmée ni infirmée par les dirigeants. Mais savoir comment ce nom est sorti, c'est ça qui est très intéressant. Quand vous êtes supporter et que vous aimez votre club, vous avez les yeux dans le guidon. Vous vous dites, c'est bon, il y a une info qui est sortie, ça va arriver. Regardez bien d'où vient l'info. Regardez bien si vous avez les connexions de savoir comment la pelote peut être remontée dans l'autre sens. Qui est au bout de la rumeur qui a été lancée."

Une histoire de timing

Patrick Guillou : "Le timing de la sortie est plutôt intéressant. Ce n'est pas bon parce qu'il y a des playoffs en MLS et que c'est le champion en titre. Pour le moment, ce ne serait pas bien vu de quitter Columbus pour revenir à Saint-Étienne avant même la fin de saison. Quand je vous disais que les dirigeants actuels de l'ASSE sont hyper intelligents... Tout est structuré, tout est anticipé. On fait des interviews sur certains organes de presse. On ne choisit pas forcément les organes français, on choisit des journaux économiques américains, des journaux économiques anglais. On sait que ça va être repris. La preuve, tout est toujours tout repris par les réseaux sociaux, les groupes de supporters, les sites de supporters de l'ASSE."

Une communication bien huilée ?

Patrick Guillou : "C'est très intéressant de voir la démarche. C'est très intéressant de voir ce qui est mis en place. Je vous promets qu'au niveau de la communication, grâce à Havas, ou à cause de Havas, la communication des nouveaux dirigeants est un sans-faute pour le moment. Toutes les sorties sont calculées. Et derrière ce coach-là, ce 3-4-2-1 il explique exactement ce qu'il attend de ces joueurs au niveau de l'intelligence de jeu. Ce n'est pas forcément la structure qui est importante, ce sont les déplacements de l'attaque dans les demi-espace. Une fois que vous connaissez les volontés, ou les principes de jeu qu'il veut mettre en place, vous regardez par rapport à certains profils qui ont été choisis par l'ASSE cet été. Vous voyez que c'est en train de s'emboîter.

C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas péril dans la demeure. Les dirigeants ont pris un club, ils pensaient qu'ils allaient prendre le club en Ligue 2. D'ailleurs, sur leur tableau de marche, ça aurait peut-être été plus facile de prendre le club en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Là, ils ont deux ans d'avance ! Ils vont laisser les gens en place pour dire voilà, on ne peut pas les virer maintenant parce qu'ils ont fait le job, ils sont montés en Ligue 1. On va voir s'ils maintiennent... L'effectif, la taille de l'effectif, les éléments qui ont été choisis, l'avenir sera radieux pour Saint-Etienne.

L'ASSE peut être sereine

Patrick Guillou : "Dans 3, 4 ou 5 ans, il va se passer quelque chose de très intéressant autour de l'ASSE. Je n'ai pas une boule de cristal, mais vu ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est autre chose au niveau de la stratégie que ce qui a été mis en place ces dernières années. Regardez les interviews, lisez entre les lignes. Tout est calculé : la sortie de Larry Tenenbaum avec sa veste, la casquette… Vous allez voir dans quelque temps, Tout est en train d'être mis en place. Moi, je ne m'en fais absolument pas. Lisez bien vraiment les informations, vous verrez que la stratégie qui est mise en place, c'est un boulevard qui est en train d'être mis en place ici à l'ASSE."