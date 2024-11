Après une défaite face à un concurrent direct au maintien en Ligue 1 (Angers, 4-2), il est désormais temps pour l'ASSE d'accueillir un RC Strasbourg-Alsace séduisant en ce début de saison. Sous les ordres de Liam Rosénior, l'attaquant Diego Moreira s'est exprimé sur son équipe au micro de RMC.

"On a les moyens d’atteindre le haut du classement de Ligue 1"

Troisième attaque de Ligue 1, mais plus en difficulté en défense, Strasbourg a dévoilé cette saison une identité de jeu portée vers l'avant. Diego Moreira revient ainsi sur l'atmosphère qui règne au sein du vestiaire avant d'affronter l'ASSE.

"Nous avons un groupe très uni, presque comme une famille. On en parle souvent entre nous, on se motive mutuellement à chaque entraînement. Je crois qu'on a les moyens d’atteindre le haut du classement de Ligue 1. C'est peut-être encore tôt pour savoir si on y arrivera, mais je suis convaincu qu' en gardant cette détermination, cela peut nous mener très loin.

Avec le coach, nous ne nous sommes fixés aucune limite : il n’y a pas d’objectif de classement précis, mais c’est un rêve pour nous tous."

Le nouveau Guardiola au RCSA ?

Débarqué à Strasbourg cet été, Liam Rosénior séduit déjà les observateurs de la Ligue 1. Celui qui s'appuie sur la data et la vidéo était encore inconnu en France avant le début de l'aventure. L'ancien coach de Hull City, admirateur de Pep Guardiola, prône le beau jeu. Diego Moreira explique.

"Liam Rosenior, c’est quelqu’un de très tactique, avec un sens du management remarquable. Que ce soit avec les jeunes joueurs ou les plus expérimentés. C’est une personne qui a une vision claire et une idée bien définie du jeu, et je doute que quiconque puisse lui faire changer d’avis.

Il sait exactement ce qu’il veut, et chaque jour, il nous transmet ses ambitions et sa philosophie de jeu. On adhère tous à sa manière de voir les choses, et cela nous pousse dans la même direction, ce qui est vraiment positif pour l’équipe."