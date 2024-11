Dennis Appiah s'est présenté en conférence de presse. Le latéral droit de l'ASSE est lucide sur le niveau affiché par son équipe, mais ne veut céder à la panique. Il s'explique. Retranscription.

Dennis Appiah (ASSE) : " Forcément, ce n'est pas simple. C’est difficile de revoir le match, d’analyser la manière dont nous avons encaissé les buts. C’était très dur pour l’équipe, et pour moi aussi. J’ai eu le sentiment qu’Angers n’était pas forcément plus fort, que nous avons réalisé de bonnes choses, ce que l’on n’avait pas vu depuis longtemps. Mais malgré cela, on finit par prendre quatre buts, ce qui est dur à digérer. C’est le football, malheureusement. Cela m’est déjà arrivé, et il faut savoir en tirer des leçons, avancer et travailler pour espérer un meilleur résultat la semaine suivante."

Les cadeaux de l'ASSE

Dennis Appiah (ASSE) : "Sur ce match, notamment, il y a eu des erreurs de placement collectif. On a laissé des occasions à l’adversaire, et même sur des moments où on aurait pu compenser, on a eu des défaillances individuelles. Cela complique les choses : un jour, c’est un joueur, le suivant, c’est un autre. Individuellement, on doit progresser pour éviter cela, et collectivement, on doit être capable de pallier ces erreurs. Les buts viennent d’erreurs, et c’est ensemble qu’on doit les enrayer.

Le coach a raison de dire qu’en Ligue 1, nos erreurs coûtent plus cher qu’en Ligue 2, car les équipes adverses sont plus chirurgicales et plus efficaces. Il faut en prendre conscience et reconnaître que les joueurs et la qualité sont supérieurs en face. En Ligue 1, les adversaires ne laissent rien passer, et la moindre occasion leur suffit."

Des Stéphanois trop fébriles

Dennis Appiah (ASSE) : "Mentalement, c’est important de bien démarrer les matchs, de marquer en premier, car cela rend la suite plus facile. Quand on concède le premier but, cela pèse sur le mental et il devient difficile de rattraper le score. Cela dit, même lorsque nous sommes menés, nous parvenons parfois à revenir, comme ce fut le cas dans ce match. J’espérais qu’en revenant à 2-2, nous allions réussir à prendre le dessus et à enfoncer le clou pour marquer un troisième but.

Pour nous, l’important est de continuer à marquer, tout en étant plus solides défensivement. Il faut réduire les frappes et les situations adverses pour gagner. À l’extérieur, marquer deux buts et repartir sans victoire, c’est difficile. Quand on marque à l’extérieur, on espère au moins un point, voire trois, car c’est toujours compliqué de marquer loin de chez soi. Il faut resserrer tout ça et trouver un équilibre. "