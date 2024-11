Dennis Appiah et Olivier Dall'Oglio se sont présentés en conférence de presse. L'occasion d'aborder la situation du Yunis Abdelhamid. Retranscription.

Dennis Appiah (ASSE) : "Yunis Abdelhamid est forcément touché. Il n’était pas habitué à ce genre de situation, car tout allait plutôt bien pour lui auparavant. C’est dur pour tout footballeur. En ce qui me concerne, j’essaie de le soutenir. Personne n’aime voir un coéquipier en difficulté, mais cela arrive dans une carrière. Je sais que Yunis a les capacités de surmonter cela. Il ne va pas abandonner : c’est un bosseur, il travaille sans relâche, sans se cacher. La moindre des choses, c’est donc de l’aider et de le soutenir. Je suis convaincu que, tôt ou tard, il reviendra à son meilleur niveau et pourra nous apporter tout ce qu’il a déjà montré, notamment à Reims.

Yunis (Abdelhamid) vient d’un club où il est resté huit ans, où il savait comment tout fonctionnait. En arrivant ici, il doit faire face à de grandes attentes, surtout en étant l’un des transferts les plus en vue. Dans une équipe aussi jeune, c’est parfois lui qui porte les critiques lorsqu'il y a des difficultés. Pourtant, d’autres joueurs prennent aussi leurs responsabilités, mais on remarque davantage Yunis avec son expérience de 400-500 matchs en Ligue 1. À l'intérieur du groupe, nous faisons tout pour l'épauler et l'aider, même dans les décisions de leadership. On ne l’abandonne pas ; nous restons solidaires, et je suis persuadé qu’il va réussir à nous aider cette saison."

ODO ne lâchera pas Abdelhamid

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "Après la défaite à Angers, il y a de la frustration. Le lendemain est difficile, mais il faut rapidement se concentrer sur l’avenir. Nous avons beaucoup échangé avec les joueurs pour identifier les points à améliorer, surtout les fautes individuelles récurrentes. Cela passe par le travail, la remise en question et la communication. Le championnat de Ligue 1 est plus exigeant que la Ligue 2, et nous devons corriger nos erreurs pour progresser.

C'est difficile pour notre capitaine. Il n'était pas dans les meilleures dispositions. En tant que leader, Yunis ressent une forte responsabilité envers le groupe. Il s’implique dans tout, ce qui est beaucoup à gérer et peut parfois nuire à ses performances sur le terrain. Il ne triche pas. Mais il reste professionnel et motivé, un exemple pour une équipe encore inexpérimentée. Nous avons besoin de lui, surtout avec ce profil de joueur au caractère affirmé. Bien que touché, il garde la tête haute, et nous sommes convaincus qu’il sera un atout précieux pour l’équipe. Il y a que quelques sifflets envers lui. Dont beaucoup de suiveurs. On ne va pas faire un chapitre là-dessus. »