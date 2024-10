Alors que l'ASSE semble avoir lancé sa saison en Ligue 1, la priorité est désormais d'enchaîner les bonnes prestations pour obtenir le maintien. Un calendrier chargé attend encore les Verts. La réception du MHSC le 24 novembre pourrait être une véritable bouffée d'oxygène.

Le MHSC peine en Ligue 1

Pire défense de Ligue 1 avec 21 buts encaissés, la formation de Michel Der Zakarian va devoir se battre jusqu'au boût pour accrocher un maintien dans l'élite. Le club héraultais se positionne à l'avant-dernière place du championnat avec seulement quatre points acquis en sept matchs (1 victoire, 1 nul, 5 défaites). "On n'a pas été payés à Monaco (défaite 2-1) mais on sent que depuis le match contre Auxerre (victoire 3-2), il y a un léger mieux.", déclare Laurent Nicollin dans les colonnes de Midi Libre.

Conscient de la situation de son club, l'actuel dirigeant de la Paillade ne cache pas son inquiétude. "On ne va pas se mentir, il n'y a aucun déni. Si je vous dis que je vais jouer la Coupe d'Europe, vous allez me rire au nez, donc oui, on joue le maintien, il faut prendre des points"

"J'espère que ça va continuer, c'est la discussion qu'on a eue avec les joueurs quand je les ai reçus en individuel. On sait que ça va être une saison compliquée. Mais l'important est de se maintenir en Ligue 1, donc on va tout faire pour. La situation nécessite un surinvestissement de chacun. Mais je pense que la défaite à Monaco a fait beaucoup de mal dans les têtes."

Der Zakarian menacé ?

Pointé du doigt en ce début de saison, Michel Der Zakarian ne parvient pas à inverser la tendance sur le terrain. Laurent Nicollin a évoqué sa situation.

"Le coach menacé ? Tout est plus ou moins dit dans la question, lui le sait en premier. Quand il n'y a pas de bons résultats, il est plus facile de changer l'entraîneur que de changer vingt joueurs. Mais pour l'instant, il reste 27 matches au calendrier, il y a encore de hautes luttes à mener.

Ce n'est pas une question d'ultimatum. Il reste 27 matchs et il n'y a eu que sept journées disputées. Tout le monde va faire les efforts pour se battre jusqu'au bout, porter haut les couleurs de la Paillade"