Dans 8 mois, de nombreux stéphanois seront en fin de contrat. Dix exactement. Une aubaine pour les nouveaux dirigeants ? Peut-être. Cela ne leur a certainement pas échappé et le mercato de janvier, tout comme celui de juin, se préparent à l'éclairage de cette situation. En attendant, nous avons tenté de faire le point sur la situation de chacun des joueurs en fin de contrat en juin 2025 afin d'imaginer leur avenir, en Vert... ou pas.

Les nouveaux dirigeants ont évidemment déjà coché le mois de juin 2025 comme une période qui va leur permettre d'installer leur projet avec davantage de visibilité sur l'effectif. Ce sera le premier mercato de l'ère Kilmer après avoir effectué un état des lieux durant une saison complète. Outre la possibilité de se tourner vers de nouveaux joueurs de qualité, les décideurs stéphanois vont également pouvoir se débarrasser de salaires qui pour certains sont déraisonnables au vu de l'apport sportif de certains joueurs. Tour d'horizon des joueurs en fin de contrat en juin 2025 et perspectives...

Louis Mouton : un mercato hivernal salvateur ?

Louis Mouton est un pur produit de l'AS Saint-Étienne, mais il n'a pas encore réussi à percer chez les professionnels. Prêté la saison passée au FC Pau, il est revenu avec davantage de confiance en ses qualités et en sa capacité à enchaîner les rencontres à haut niveau. À seulement 22 ans, il correspond tout à fait au profil de joueur que souhaitent utiliser les dirigeants de Saint-Étienne.

Toutefois, possède-t-il les qualités suffisantes pour s’exprimer en Ligue 1 avec les Verts, ou devra-t-il changer d’air pour poursuivre sa progression ? Deux possibilités : soit il est prolongé sur une longue durée, puis prêté afin de s'aguerrir en Ligue 2, soit il n’est pas retenu. Alors qu’il a essayé de gagner du temps de jeu en Ligue 1 en début de saison, forte pourrait être son envie de quitter le club en janvier prochain, lors du mercato hivernal, afin d’enchaîner les rencontres…

Wadji, de héros à indésirable ?

Arrivé en 2022 à l’AS Saint-Étienne, Ibrahima Wadji a rapidement montré ses qualités de buteur. Avec 12 buts lors de sa première saison, il a largement contribué au maintien des Stéphanois en Ligue 2. Sa deuxième saison, cependant, fut un long calvaire, car il fut blessé durant l’ensemble de l’exercice, avant de finir sur le but libérateur qui a propulsé Saint-Étienne en Ligue 1.

Ibrahima Wadji possède un véritable sens du but et se distingue par sa rapidité, sa mobilité et sa capacité à répéter les efforts à haute intensité. Toutefois, ses problèmes musculaires deviennent aujourd’hui aussi préoccupants qu’inquiétants. Hors-jeu durant quasiment toute la saison dernière, il s’est à nouveau blessé cette année et n'a pu apparaître qu'à deux reprises sous le maillot vert. Pas de quoi encourager les dirigeants à le prolonger en juin prochain.

Il y a ainsi de grandes chances qu'il quitte le club libre lors du mercato estival, du moins, c'est ce que nous pensons.

Maçon : un joueur a prolonger absolument ?

Yvann Maçon est certainement le latéral le plus talentueux de l’effectif stéphanois. S’il n’était pas actuellement blessé, il serait sans aucun doute titulaire dans le onze de départ. Déjà passé par Saint-Étienne alors que le club évoluait en Ligue 1, Maçon est ensuite parti du côté de Paris, puis en Israël, avant de revenir chez les Verts après ces expériences.

Yvann Maçon a largement contribué à la remontée de Saint-Étienne en Ligue 1 lors de son retour en janvier dernier. Il possède le niveau et le potentiel pour s’imposer dans cette équipe. À 26 ans, il est dans la fleur de l’âge et représente, en plus, une valeur marchande intéressante pour les dirigeants. Ces derniers attendent probablement de voir comment évolueront ses problèmes physiques avant de lui proposer une prolongation de contrat.

Il semble difficile d'imaginer Saint-Étienne laisser partir librement l’un des rares joueurs offrant de réelles garanties en défense. Selon nous, une prolongation de deux ou trois années devrait lui être proposée.

Cafaro : stop ou encore ?

Mathieu Cafaro est un joueur difficile à cerner. Talentueux par moments, il peut ensuite devenir complètement transparent. Son irrégularité reste problématique, et c’est probablement ce qui explique qu’il ne débute plus dans le onze titulaire. Capable de répéter les efforts, il peut également marquer des buts somptueux ou délivrer des passes décisives, comme il l’a montré lors de ses deux premières saisons avec Saint-Étienne, inscrivant un total de 9 buts et délivrant 15 passes décisives.

Cette saison, il a marqué le tout premier but des Verts face à Lille en Ligue 1. Depuis, il s'est fait beaucoup plus discret, et les dirigeants pourraient rapidement chercher à lui trouver une porte de sortie lors du mercato de janvier. Il serait en effet dommage de le laisser partir libre. À défaut, une prolongation pourrait lui être proposée afin qu’il devienne un joueur de complément.

Mathieu Cafaro acceptera-t-il ce statut ? Rien n'est moins sûr.

Le parcours de Léo Pétrot est pour le moins atypique. Formé à Saint-Étienne, il est ensuite parti faire ses armes en National 2 du côté d’Andrézieux. De là, le FC Lorient l’a recruté pour renforcer sa réserve, avant qu’il ne montre des qualités suffisantes pour évoluer en Ligue 1 chez les Merlus. Cette exposition a convaincu Saint-Étienne de récupérer le joueur qu’elle avait formé, au moment où le club est descendu en Ligue 2. C’est ainsi que Léo Pétrot a bouclé la boucle en finissant par revêtir le maillot vert chez les professionnels.

Léo Pétrot : précieux dans le vestiaire, valeureux sur le rectangle vert...

Ses deux premières saisons stéphanoises ont été réussies, avec 64 apparitions sous le maillot vert en Ligue 2. Buteur important lors du play-off face à Metz, il a prouvé qu’on pouvait compter sur lui grâce à une force de caractère hors pair. En revanche, ses qualités de défenseur semblent aujourd’hui poser problème à l'heure d’évoluer en Ligue 1. Il profite des blessures et de l’absence de latéraux de grande qualité pour prendre du temps de jeu dans l’élite. Une situation qui lui profite et rend service au club.

Toutefois, cela ne semble pas suffisant pour convaincre les dirigeants de lui offrir un contrat de longue durée à Saint-Étienne. S’il est prolongé, ce sera probablement d'une seule année, afin qu’il reste un joueur de complément. Son travail précieux au sein du vestiaire, qui a besoin de joueurs de son tempérament et attachés aux valeurs du club, est apprécié. À 27 ans, l’avenir de Léo Pétrot semble cependant se dessiner en dehors du Forez.

Antoine Gauthier est un jeune milieu de terrain de 20 ans que l’on a peu vu chez les professionnels. Avec seulement trois apparitions en Ligue 2 et une en Coupe de France, il est difficile de se faire une opinion sur la prolongation d’un joueur qui passe le plus clair de son temps à évoluer avec la réserve stéphanoise. Il y réalise des saisons plutôt réussies. Petit, mobile et techniquement propre, il a montré lors des matchs amicaux qu’il pouvait apporter quelque chose à l’effectif stéphanois.

Dennis Appiah : Le bon joueur de complément ?

Cependant, de là à dire qu’il pourrait constituer une plus-value en Ligue 1, il est encore trop tôt pour le confirmer. Il est possible qu’Antoine Gauthier soit prolongé afin d’être prêté à un club où il pourra s’épanouir et gagner en expérience. Ce n’est qu’à ce moment-là que les dirigeants pourront envisager une suite sous le maillot vert ou un départ de l’AS Saint-Étienne.

Passé par Monaco, Caen, Anderlecht et Nantes, Dennis Appiah possède une solide expérience dont il fait profiter l'AS Saint-Étienne. Arrivé en 2023 dans le Forez pour renforcer les Verts, alors en Ligue 2, il a représenté un élément solide, bien que ses performances aient été irrégulières. Avec 19 rencontres à son actif lors de sa première demi-saison en vert (il est arrivé en janvier 2023), Dennis Appiah a enchaîné avec 33 rencontres la saison passée en Ligue 2. Parfois gêné par des blessures, on peut dire qu'il a été un élément central de la remontée des Verts en Ligue 1.

Toutefois, représente-t-il l’avenir et s’inscrit-il dans le projet que souhaitent mettre en place les nouveaux dirigeants de l’AS Saint-Étienne ? À 32 ans, il est peu probable que ces derniers misent sur Appiah. Selon les opportunités durant le mercato, une prolongation d’une année pourrait lui être proposée, mais ce serait en tant que joueur de complément. Il semble vivre sa dernière année en tant que titulaire du côté du Forez. Selon nous, la tendance s’oriente vers un départ ou une prolongation d’une année, mais en tant que joueur de complément.

Monconduit : un départ inéluctable au prochain mercato...

Dans tous les clubs par lesquels il est passé, Thomas Monconduit a toujours tenu un rôle important en disputant des saisons pleines. Que ce soit à Auxerre lors de sa dernière saison en Bourgogne en 2013-2014, ensuite à Amiens de 2015 à 2020, puis à Lorient jusqu’en 2022, Thomas Monconduit s'est toujours montré comme un élément clé des dispositifs de ses entraîneurs. C’est pour cela que Laurent Batlles est allé le chercher, afin qu’il aide Saint-Étienne à remonter en Ligue 1 et qu’il apporte son expérience ainsi que sa qualité technique au milieu de terrain.

Malheureusement, sauf en de rares occasions, Thomas Monconduit aura déçu du côté de l'AS Saint-Étienne. Au mieux, il aura parfois démontré une vision de jeu et des qualités techniques certaines. Au pire, il aura souvent affiché une attitude maussade et un manque de motivation, faisant de lui petit à petit un joueur de banc plutôt qu’un titulaire. Régulièrement gêné par des blessures, il n’aura pas apporté ce que Saint-Étienne attendait de lui. Une véritable déception qui devrait conduire le club à ne pas lui faire de propositions au mois de juin.

Déjà sur le départ cet été, Thomas Monconduit pourrait donc rapidement signer dans un autre club selon nous, peut-être même dès le mercato de janvier, s’il est débarrassé de ses pépins physiques. Quoi qu’il en soit, il y a peu de chances que l'on revoie le joueur sous le maillot vert. Une vraie déception.

Fall, une solution crédible derrière Larsoneur ?

Boubacar Fall est un joueur que l'on connaît peu, car il a très peu évolué avec le groupe professionnel. Régulièrement aligné en réserve, il semble toutefois disposer d'un réel potentiel, selon les échos que nous avons. De là à imaginer qu’il incarne l’avenir au poste de gardien de but chez les professionnels, il y a un pas que nous ne pouvons franchir.

À 23 ans, les dirigeants devront décider s’ils veulent miser sur ce jeune joueur ou bien le laisser partir pour qu'il s'engage dans un club d'un niveau inférieur. Tout dépendra des retours de ses entraîneurs. Cette saison est donc cruciale pour lui.

Son principal problème depuis plusieurs saisons reste sa forte propension à se blesser. Réaliser une saison pleine après avoir souvent été sur le flanc serait déjà une première victoire pour Boubacar Fall.

Abdellhamid : la fausse bonne idée du mercato estival ?

Yunis Abdellhamid, l’historique défenseur central du Stade de Reims est arrivé à Saint-Étienne durant le mercato estival pour consolider l’arrière-garde stéphanoise et apporter toute son expérience. S’il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions après seulement deux mois de compétition, il est toutefois établi que son apport est loin d’être celui qui était attendu. Abdelhamid (37 ans) semble très en difficulté, plutôt emprunté, alors qu’on le connaissait beaucoup plus rayonnant et solide du côté de Reims. Homme précieux dans le vestiaire, il l’est à ce jour beaucoup moins sur le terrain.

Bien qu’il ait signé pour une année avec une option pour une année supplémentaire, les dirigeants pourraient rapidement lui signifier qu’ils ne le prolongeront pas à l'issue de la saison. Il est toutefois nécessaire d'attendre les prochaines rencontres pour évaluer ses performances et se faire un avis définitif. Encore faudrait-il qu'il joue et retrouve la place qui était la sienne avant que Mickaël Nadé ne le remplace.

Selon nous, Yunis Abdelhamid effectuera une petite saison à Saint-Étienne, puis s'en ira libre, voire mettra un terme à sa carrière en juin prochain. Il ne devrait donc pas être prolongé.