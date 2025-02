Samba Diawara a été confirmé dans son rôle d'entraîneur principal du Stade de Reims, une décision prise par les dirigeants champenois malgré une série de résultats compliqués en Ligue 1. Initialement réticent à l'idée de prendre en charge l'équipe en tant que numéro un, il a finalement accepté ce nouveau défi, convaincu par la confiance de ses joueurs et de son club. Il s'est exprimé en conférence de presse. Bon choix pour l'un des concurrents de l'ASSE ?

Une transition assumée vers le rôle de coach principal

Nommé le 3 février dernier suite au limogeage de Luka Elsner, Samba Diawara a d'abord envisagé un retour à son poste d'adjoint. Toutefois, la détermination affichée par ses dirigeants et le soutien de son groupe l'ont fait changer d'avis. "Je change de plan de carrière", a-t-il affirmé en conférence de presse, insistant sur son volontarisme dans cette nouvelle posture. Le directeur général du club, Mathieu Lacour, a d'ailleurs assuré que cette nomination ne relevait pas d'un simple intérim, mais bien d'un projet à long terme.

"Je suis obligé de prendre en considération tout ce qui m'entoure. D'abord, la position du club et des dirigeants, qui m'ont exprimé leur grande confiance. Il y a aussi les joueurs qui m'ont fait changer d'avis. La sympathie des supporters a compté également", a ajouté Diawara.

Des premiers résultats difficiles en Ligue 1

Depuis sa prise de fonction, le Stade de Reims peine à retrouver le chemin du succès avec une qualification en Coupe de France acquise dans la douleur face à Bourgoin-Jallieu (N3) et deux défaites consécutives en Ligue 1 contre Lyon (0-4) et Angers (0-1). En dépit de ces difficultés, Diawara reste optimiste et veut insuffler une nouvelle mentalité à son groupe. "J'ai envie que les joueurs s'expriment, qu'ils montrent leur caractère, même en s'énervant contre moi", a-t-il déclaré, précisant travailler sur la communication et la cohésion du vestiaire.

"Je pensais ce que j'ai dit sur le moment, j'ai parlé avec mon cœur. Mais ce qui m'a rapidement rassuré, c'est d'avoir tout de suite senti que cela a piqué les joueurs dans leur orgueil. Ils ont été touchés, vexés et ils sont déterminés à me montrer que j'avais tort", a poursuivi l'entraîneur rémois.

"Sur l'épisode du penalty face à Angers, nous avons eu une discussion franche avec Oumar (Diakité). Il a compris son erreur. Il sait qu'il doit se racheter. Mais ce qui m'a gêné, c'est qu'on ne l'a pas assez protégé au moment de tirer. Il y avait plus d'Angevins autour de lui, et ce n'est pas normal !"

Un effectif en manque de leadership

L'absence de leaders naturels dans l'effectif, accentuée par les départs hivernaux d'Emmanuel Agbadou et Marshall Munetsi, constitue un défi majeur pour l'entraîneur rémois. Samba Diawara mise sur l'émergence de nouvelles figures d'autorité, un chantier qu'il veut mener à bien en incitant ses joueurs à davantage de responsabilisation et d'implication. "Ces leaders vont devoir se révéler sur le terrain", insiste-t-il.

"On travaille sur la communication, on force les joueurs à parler entre eux sur le terrain, à exprimer leur ressenti. J'ai envie que les joueurs s'affirment. Il faut qu'ils prennent des responsabilités et qu'ils ne se cachent pas derrière un collectif passif".

Déterminé à faire progresser son équipe, Diawara devra rapidement inverser la tendance pour assurer le maintien du club en Ligue 1 et donner corps à la confiance placée en lui par ses dirigeants.

Source : L'Équipe