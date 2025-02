Si la rencontre de ce week-end sera très importante pour l'ASSE, le SCO d'Angers pourrait creuser l'écart et se rapprocher significativement de l'objectif maintien. Pierrick Capelle s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre décisive. Extrait.

Pierrick Capelle (Milieu du SCO d'Angers) : "Il y a souvent des moments clés comme ça dans des saisons. Et à me souvenir des saisons où on a acquis des maintiens, on a eu des fortes périodes à un moment donné. Et là, c'est le cas. Début 2025, on est performant, on prend des points. Et c'est ce qui nous met, en tout cas, dans de bonnes conditions. Après, ce n'est pas fini. Il va falloir encore batailler, évidemment. Mais c'est cohérent et on est dans les clous."

"Le match contre Saint-Étienne, une balle de match pour le maintien ? Pour moi non, mais c'est une balle de set. Évidemment un contexte très particulier là-bas. On sait que ça va être un match à enjeu, sous pression et électrique. Ils mettent beaucoup d'intensité dans leur jeu. Je pense qu'ils n'ont pas trop le choix pour amener le public avec eux. Si on arrive à les contrarier, le stade peut être aussi un peu plus hostile mais il va falloir qu'on fasse les choses."

"Forcément si tu gagnes à l'ASSE, c'est facilitant" (Capelle avant ASSE-SCO)

"Il y a forcément beaucoup d'envie autour de la coupe de France. Ce qui va déterminer ou pas, c'est réussir à switcher entre une compétition et l'autre. On est tout à fait capable de faire un bon match à Saint-Etienne, en guerrier. Et, ensuite, d'aborder ce match de Reims avec de la fraîcheur. Forcément si tu gagnes à l'ASSE, c'est facilitant, forcément !"

En tête du championnat des promus : "Je n'ai pas spécialement de regard par rapport aux promus. C'est plus par rapport à nos concurrents directs en général. Être devant eux, c'est toujours mieux."