Avec seulement cinq petits points d'avance sur la lanterne rouge (Montpellier), Saint-Étienne entame le sprint final avec peu de marge ce samedi. L'ASSE reçoit le Paris Saint-Germain à 19h00, pour une opposition des plus risquées en Ligue 1.

Sans grande surprise, c'est face à une formation parisienne performante en championnat que les Verts devront évoluer. Les joueurs de Luis Enrique affichent un quasi sans faute : un parcours quasi parfait avec 25 victoires et 5 matchs nuls en 26 journées de Ligue 1. Il faut même remonter au 25 janvier dernier pour retrouver leur dernier faux pas. Date à laquelle le PSG concédait le point du nul face à Reims (1-1). Le PSG a même l’occasion de décrocher le titre dès ce week-end avec une victoire contre l’ASSE, à condition que l’OM s’incline à Reims et que Monaco et Nice se quittent dos à dos.

Le coach parisien peut compter sur des individualités de haut niveau, à l'image d'un Ousmane Dembélé impliqué dans 26 réalisations depuis le début de saison (21 buts, cinq passes décisives). "On peut toujours tout améliorer dans le football, avouait cependant Luis Enquire en conférence de presse. En ce moment, tout est très positif. L'une des choses que je transmets à cette équipe, c'est qu'elle ne va jamais s'arrêter. On doit jouer chaque match de la même manière"

Le Paris Saint-Germain aborde son déplacement à Geoffroy-Guichard en pleine confiance. Le club de la capitale est sur une série de cinq victoires consécutives en Ligue 1. Avec 15 buts inscrits pour seulement cinq encaissés sur cette période, les hommes de Luis Enrique semblent inarrêtables. Autant dire que tout laisse présager à une nouvelle victoire de l'actuel leader du championnat.

Mais une lueur d’espoir pour les Verts ?

Capable de faire douter les Parisiens au match aller, l'ASSE devront compter sur le style de jeu employé par Eirik Horneland pour accrocher un résultat. "J'ai beaucoup aimé l'ASSE quand ils sont venus, commentait justement Luis Enrique avant la rencontre. C'est une équipe qui ose, qui presse, qui joue, qui est bonne en contre." Si, depuis, le coach norvégien a fait preuve de pragmatisme en adaptant son jeu, un pressing intense et un bloc solide pourrait mettre l'ASSE dans de bonnes dispositions contre le jeu de construction parisien.

D'autant plus que le PSG se révèle peu à l'aise face à des formations en difficulté. Les leaders du championnat ont concédé le nul face au Stade de Reims en janvier dernier (1-1), mais également face à Lens, Auxerre et Nantes.

Plusieurs absences pour Paris

Déjà privé d'Hachraf Hakimi pour le déplacement dans le forez, Luis Enrique devra composer avec plusieurs absences. Le technicien pourrait ménager plusieurs cadres après une trêve internationale intense. Le défenseur Marquinhos a accumulé 180 minutes avec le Brésil, alors que Willian Pacho a enchaîné avec l’Équateur. Mais c'est également sans Lee Kang-In (entorse de la cheville) et Senny Mayulu (suspendu) que le PSG se déplacera dans le forez ce samedi.

Sans Maxime Bernauer, suspendu, des interrogations subsistent quant à la composition des Verts. Eirik Horneland a annoncé la fin de saison pour Augustine Boakye. L'attaquant s'est fait opérer de la cheville durant la trêve. "On verra vendredi pour Aïmen Moueffek qui a effectué sa première séance dans le groupe jeudi. Mickaël Nadé a été opéré d’un doigt. Il s’est entraîné normalement, mais on fera un dernier point." Ibrahima Wadji a fait son retour face à Montpellier, tandis que Ben Old prétend au groupe ce samedi.

Le sprint final du maintien en Ligue 1 est lancé !

La réception du Paris Saint-Germain marque le début d’une série cruciale de huit matchs pour le maintien. Si une victoire relèverait de l’exploit, la rencontre pourrait permettre aux Verts de fixer une base solide pour aborder la dernière ligne droite dans de bonnes dispositions.