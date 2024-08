Alors que l’ASSE s’apprête à disputer son quatrième match amical, l’intégralité des équipes se préparent pour la nouvelle saison de Ligue 1 qui débutera dans deux semaines.

Le programme et tous les résultats des clubs de Ligue 1

Angers SCO

Mercredi 17 juillet : Châteaubriant (N2) : 3-2 (I. Niane, Lepaul, Diony)

Samedi 20 juillet : Le Mans FC (N) : 0-2

Samedi 27 juillet : Stade Rennais : 1-2 (Hountondji)

Samedi 3 août : FC Lorient (L2)

Samedi 10 août : SC Bastia

AJ Auxerre

Vendredi 19 juillet : US Orléans (N) : 1-1 (Onaiwu)

Samedi 27 juillet : Grenoble Foot 38 (L2) 2×60 min : 0-3

Mercredi 31 juillet : ESTAC Troyes (N) : 2-1 (Bair, Viadere)

Samedi 3 août : Red Star FC (L2)

Samedi 10 août : Stade de Reims

Stade Brestois 29

Vendredi 12 juillet : US Avranches (N2) : 2-0 (Le Douaron, Arconte)

Samedi 20 juillet : FC Lorient (L2) : 1-1 (Le Douaron)

Mercredi 24 juillet : Stade Lavallois (L2) : 0-1

Mercredi 31 juillet : Naples (ITA) : 0-1

Samedi 3 août : Juventus (ITA)

Samedi 10 août : Newcastle (ANG)

Havre AC

Samedi 20 juillet : Fougères (N3) : 7-0 (Joujou x2, Bouneb, Soumaré, Kuziaev x2, Casimir)

Mercredi 24 juillet : Clermont Foot 63 (L2) : 1-1 (Joujou)

Samedi 27 juillet : FC Lorient (L2) 2×30 min : 0-1

Samedi 27 juillet : EA Guingamp (L2) 2×30 min : 3-0 (Kitala, Chadli, Sabbi)

Mercredi 31 juillet : AZ Alkmaar (P-B) : 1-1 (Soumaré)

Vendredi 2 août : NEC Nimègue (P-B)

Samedi 10 août : VfL Bochum (ALL)

RC Lens

Samedi 6 juillet : KV Courtrai (BEL) 4×25 min : 6-3 (Saïd, Aguilar, Ganiou, Cabot, Thomasson, Wahi)

Vendredi 12 juillet : Red Star FC (L2) : 6-0 (Wahi x3, Saïd, Guilavogui, Fulgini)

Samedi 20 juillet : OH Louvain (BEL) : 1-0 (Saïd)

Samedi 27 juillet : FC Utrecht (P-B) : 1-2 (Fulgini) et 5-4 (Spierings, Saïd x2, Labeau-Lascary, Pouilly)

Samedi 3 août : Bayer Leverkusen (ALL)

Mercredi 7 août : FC Versailles (N)

Samedi 10 août : Leicester City (ANG)

LOSC

Mardi 9 juillet : KMSK Deinze (BEL) : 3-1 (Alexsandro, Tiago Santos, B. André)

Samedi 13 juillet : KV Malines (BEL) : 1-1 (Cabella)

Mercredi 17 juillet : KAA La Gantoise (BEL) : 1-0 (Cabella)

Samedi 20 juillet : KRC Genk (BEL) : 2-2 (Bayo, Cabella)

Mercredi 24 juillet : VfL Wolfsburg (ALL) : 0-1

Mardi 30 juillet : Celta de Vigo (ESP) : 3-1 (Haraldsson, Gudmundsson, Bayo)

Olympique Lyonnais

Samedi 13 juillet : Chassieu Décines (N3) 3×30 min : 7-0 (Lepenant x2, Orban, Perret, Baldé, Molebe x2)

Vendredi 19 juillet : WSG Tirol (AUT) : 3-2 (Tolisso x2, Caqueret)

Mercredi 24 juillet : FC St.Pauli (ALL) : 0-1

Mercredi 31 juillet : Torino (ITA) : 0-0

Samedi 3 août : Union Berlin (ALL)

Dimanche 11 août : Arsenal (ANG)

Olympique de Marseille

Dimanche 21 juillet : Nîmes Olympique (N) : 0-2

Mercredi 24 juillet : SC Toulon (N2) : 3-0 (Kondogbia, Harit, Abdallah)

Samedi 27 juillet : Pau FC (L2) : 3-0 (Greenwood, L. Henrique, Bakola)

Samedi 3 août : Sunderland AFC (ANG)

Samedi 10 août : FC Augsburg (ALL)

AS Monaco

Samedi 6 juillet : Servette Genève (SUI) : 0-1

Samedi 13 juillet : Cercle Bruges (BEL) : 1-1 (Kehrer)

Samedi 20 juillet : Sturm Graz (AUT) : 2-2 (Minamino, Matazo)

Mercredi 31 juillet : Feyenoord Rotterdam (P-B) : 3-1 (Ilenikhena, Maripan, Salisu)

Dimanche 4 août : Genoa CFC (ITA)

Lundi 12 août : FC Barcelone (ESP)

Montpellier Hérault SC

Samedi 20 juillet : Girona FC (ESP) : 3-3 (Nordin, Khazri x2)

Samedi 27 juillet : Southampton FC (ANG) : 1-3 (Khazri)

Mercredi 31 juillet : AS Saint-Etienne : 1-2 (Khazri)

Dimanche 4 août : Fiorentina (ITA)

Mercredi 7 août : AS Cannes (N2)

Samedi 10 août : FSV Mayence (ALL)

FC Nantes

Vendredi 12 juillet : SM Caen (L2) : 1-0 (Mahamoud)

Samedi 20 juillet : Hambourg (ALL) 4×30 min : 2-4 (Mahamoud, Pallois)

Samedi 27 juillet : USL Dunkerque (L2) : 2-1 (Simon, Centonze)

Samedi 3 août : Stade Lavallois (L2)

Mercredi 7 août : FC Lorient (L2)

Dimanche 11 août : Crystal Palace (ANG)

OGC Nice

Mercredi 10 juillet : FC Lausanne-Sport (SUI) : 2-2 (Cho, Guessand)

Vendredi 19 juillet : Leganés (ESP) : 2-2 (Boga, Brahimi)

Samedi 27 juillet : FC Liefering (AUT) : 3-4 (Cho x2, Boudaoui)

Samedi 27 juillet : Çaykur Rizespor (TUR) : 2-2 (Laborde, Orakpo)

Samedi 10 août : IpswichTown (ANG)

Paris Saint-Germain

Mercredi 7 août : Sturm Graz (AUT)

Samedi 10 août : RB Leipzig (ALL)

Stade de Reims

Samedi 13 juillet : FC Fleury 91 (N2) : 2-0 (Y. Fofana, Adeline)

Jeudi 18 juillet : FC Sochaux-Montbéliard (N) 2x60min : 3-1 (Diakhon, Y. Fofana, A. Baradji)

Mercredi 24 juillet : Júbilo Iwata (JAP) : 1-1 (O. Diakité)

Samedi 27 juillet : Shimizu S-Pulse (JAP) : 0-3

Mercredi 31 juillet : FC Machida Selvia (JAP) : 2-0 (O. Diakité, Salama)

Samedi 3 août : Vissel Kobe (JAP)

Samedi 10 août : AJ Auxerre

Stade Rennais F.C.

Samedi 13 juillet : US Saint-Malo (N2) : 3-3 (Wooh, Bourigeaud, Blas)

Samedi 20 juillet : Stade Lavallois (L2) 3×30 min : 2-1 (Grønbæk, A. Do Marcolino)

Samedi 27 juillet : Angers SCO : 2-1 (Gouiri x2)

Mercredi 31 juillet : EA Guingamp (L2) : 0-3

Samedi 3 août : Real Sociedad (ESP)

Samedi 10 août : Werder Brême (ALL)

AS Saint-Étienne

Samedi 20 juillet : Clermont Foot 63 (L2) : 1-1 (Mouton)

Samedi 27 juillet : Villarreal CF (ESP) : 3-1 (Davitashvili x2, Othman)

Mercredi 31 juillet : Montpellier Hérault SC : 2-1 (Gauthier, Sissoko)

Samedi 3 août : Grenoble Foot 38 (L2)

Mercredi 7 août : Getafe (ESP)

Samedi 10 août : Holstein Kiel (ALL)

RC Strasbourg Alsace

Jeudi 4 juillet : Munich 1860 (ALL) : 1-2 (Ouotro)

Mardi 9 juillet : Wolfsberger AC (AUT) : 0-0

Samedi 13 juillet : Fenerbahçe (TUR) : 0-4

Samedi 27 juillet : Karlsruher SC (ALL) : 1-4 (Sylla)

Samedi 3 août : SC Fribourg (ALL)

Samedi 10 août : Borussia Mönchengladbach (ALL)

Toulouse FC

Samedi 13 juillet : Rodez AF (L2) : 2-1 (Magri, Bangré)

Samedi 20 juillet : Pau FC (L2) : 2-2 (Aboukhlal, csc)

Samedi 27 juillet : AS Roma (ITA) : 1-0 (Gboho)

Mercredi 31 juillet : Girona FC (ESP) : : 4-0 (Nicolaisen, Babicka, Aboukhlal, Gelabert)

Dimanche 4 août : Espanyol Barcelone (ESP)

Samedi 10 août : Real Valladolid CF (ESP)