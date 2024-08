Les Verts sont à mi-parcours dans cette préparation estivale. Ce mercredi, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont disputé, à Lunel, leur troisième match amical face à Montpellier. Alors que le début du championnat de Ligue 1 arrive à grands pas, trois nouveaux matchs attendent les joueurs de l’ASSE dans les dix prochains jours. Plusieurs joueurs se démarquent, et pas uniquement des profils attendus.

Depuis le début de la préparation, l’ASSE s’est frottée à Clermont, Villareal et Montpellier. Au total, 29 joueurs ont pris part à cette série de trois matchs : des joueurs confirmés mais également de nombreux jeunes joueurs du centre de formation. C’est, à vrai dire, l’occasion pour eux de se montrer au coach de l’équipe première.

Parmi ces 29 joueurs, 10 d’entre eux ont pris part aux trois rencontres : Abdelhamid, Appiah, Fomba, Gauthier, L. Mouton, Othman, Owusu, Pedro, Sarahoui et Sissoko. Cette liste témoigne des compositions hétéroclites proposées par Olivier Dall’Oglio en ce début de préparation afin de donner du temps de jeu au maximum de joueurs et de s’adapter aux pépins physiques et reprises progressives de certains joueurs.

Lors des trois rencontres, Olivier Dall’Oglio a plus ou moins, proposé deux compositions différentes pour chaque mi-temps (à quelques exceptions près pour certains postes). Néanmoins, 14 joueurs ont disputé plus de 100 minutes de jeu depuis le début de la préparation. Parmi ces 14 joueurs on retrouve bien évidemment les 10 joueurs cités ci-dessus, mais également Boakye, Green, Maçon et Old.

Les 14 joueurs qui ont joué plus de 100 minutes de jeu depuis le début de la préparation

Antoine Gauthier : 187 minutes de jeu en 3 matchs disputés (1 but)

187 minutes de jeu en 3 matchs disputés (1 but) Ibrahim Sissoko : 168 minutes de jeu en 3 matchs disputés (1 but)

168 minutes de jeu en 3 matchs disputés (1 but) Louis Mouton : 155 minutes de jeu en 3 matchs disputés (1 but)

155 minutes de jeu en 3 matchs disputés (1 but) Dennis Appiah : 153 minutes de jeu en 3 matchs disputés

153 minutes de jeu en 3 matchs disputés Etienne Green : 135 minutes de jeu en 2 matchs disputés

135 minutes de jeu en 2 matchs disputés Yunis Abdelhamid : 135 minutes de jeu en 3 matchs disputés

135 minutes de jeu en 3 matchs disputés Lamine Fomba : 135 minutes de jeu en 3 matchs disputés

135 minutes de jeu en 3 matchs disputés Kevin Pedro : 135 minutes de jeu en 3 matchs disputés

135 minutes de jeu en 3 matchs disputés Yvann Maçon : 118 minutes de jeu en 2 matchs disputés

118 minutes de jeu en 2 matchs disputés Jibril Othman : 117 minutes de jeu en 3 matchs disputés (1 but)

117 minutes de jeu en 3 matchs disputés (1 but) Beres Owusu : 117 minutes de jeu en 3 matchs disputés

117 minutes de jeu en 3 matchs disputés Jebryl Sahraoui : 117 minutes de jeu en 3 matchs disputés

117 minutes de jeu en 3 matchs disputés Augustine Boakye : 108 minutes de jeu en 2 matchs disputés

108 minutes de jeu en 2 matchs disputés Ben Old : 108 minutes de jeu en 2 matchs disputés

Les 15 autres temps de jeu

Dylan Batubinsika : 90 minutes de jeu en 2 matchs disputés

90 minutes de jeu en 2 matchs disputés Anthony Briançon : 90 minutes de jeu en 2 matchs disputés

90 minutes de jeu en 2 matchs disputés Mathieu Cafaro : 90 minutes de jeu en 2 matchs disputés

90 minutes de jeu en 2 matchs disputés Zuriko Davitashvili: 90 minutes de jeu en 2 matchs disputés

90 minutes de jeu en 2 matchs disputés Gauthier Larsonneur : 90 minutes de jeu en 2 matchs disputés

90 minutes de jeu en 2 matchs disputés Thomas Monconduit : 90 minutes de jeu en 2 matchs disputés

90 minutes de jeu en 2 matchs disputés Marwann Nzuzi : 90 minutes de jeu en 2 matchs disputés