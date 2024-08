Depuis le 3 juin 2024, l’ASSE appartient au groupe Kilmer Sports Ventures dont le milliardaire américain Larry Tanenbaum en est le propriétaire. Particulièrement reconnu Outre-Atlantique, le nouveau patron de l’AS Saint-Etienne s’est vu récemment récompensé.

Après de longues années d’attente, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont enfin trouvé un repreneur pour passer la main. L’ASSE est vendue au groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Une société qui appartient à Larry Tanenbaum. Déjà propriétaire de plusieurs franchises, le milliardaire est particulièrement investi dans le monde du sport. Suite à l’acquisition de l’AS Saint-Etienne, il a obtenu le club de Toronto. La franchise va intégrer la WNBA. Un coup de maître pour le philanthrope.

Larry Tanenbaum récompensé

Il s’est dernièrement vu récompensé : « Tennis Canada est ravi d’annoncer que Larry Tanenbaum, dirigeant sportif canadien basé à Toronto sera le premier récipiendaire d’un prix prestigieux lors de la conférence UNMATCHED 2024 : Équité des genres dans le sport présentée par Tennis Canada et la Banque Nationale le mercredi 7 août.

Le premier prix UNMATCHED pour l’investissement dans le sport féminin sera remis à Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures et de Maple Leaf Sports & Entertainment, pour sa contribution au développement et à l’avancement du sport féminin au Canada.

Parmi ses nombreux efforts pour défendre l’équité dans le sport, la récente acquisition par Tanenbaum de la première franchise WNBA du Canada est sans égal quant à son impact futur non seulement sur le basket-ball féminin, mais sur le sport en général au Canada.

« La conférence UNMATCHED de cette année marque la première fois que nous décernons le prix Unmatched et nous sommes ravis d’honorer M. Larry Tanenbaum en tant que premier lauréat », a déclaré Eva Havaris, vice-présidente principale du développement du tennis et des partenariats chez Tennis Canada. « Son engagement à relever la barre établit une nouvelle norme en matière d’investissement dans le sport féminin au Canada. Il laissera sans aucun doute un héritage dans le paysage sportif canadien. C’est le début de l’établissement d’une tradition de célébration des leaders canadiens qui sont Unmatched dans leur engagement à faire progresser le sport pour les femmes et les filles au Canada et qui, par leurs actions, inspirent davantage de champions de l’équité dans les années à venir. »

Décerné chaque année, le prix Unmatched récompensera une organisation ou une personne qui a investi de manière concrète dans le développement du sport féminin. Les lauréats du prix seront sélectionnés en fonction de leurs contributions majeures à l’atteinte de l’égalité des sexes et à l’évolution du sport pour les générations futures. »