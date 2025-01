Eirik Horneland a parfaitement réussi ses premiers pas avec l'ASSE. Une victoire 3-1 que l'équipe du Sainté Night Club a débriefé ce lundi soir. Martin Mosnier (Eurosport) et Sylvain (Peuple-Vert) sont revenus sur la rencontre et se projettent. Extraits.

Martin Mosnier (Eurosport) : "Il y a un joueur dont on n’a pas encore parlé, mais qui mérite d’être mentionné : Mouton. Je trouve qu’il a réalisé un match incroyable. Lorsqu’on parle d’intensité, c’est lui qui a donné le ton. Certes, Bouchouari a excellé dans un rôle différent, mais Mouton, lui, était partout. Il multipliait les appels, couvrait les quatre coins du terrain, et il a effectué un retour défensif en début de seconde période qui était exceptionnel. Il se projetait constamment et a montré une densité physique impressionnante.

Depuis le début de saison, je le trouvais assez irrégulier, avec quelques éclairs de talent, mais samedi, c’était clairement son meilleur match. Si Mouton parvient à maintenir ce niveau comme standard, il deviendra une vraie plus-value pour l’équipe."

ASSE : Mouton et Bouchouari impressionnent

Sylvain (Peuple-Vert) : " Quel milieu ? C’est une excellente question, mais honnêtement, je suis incapable d’y répondre. Pourquoi ? Parce que Mouton, pour être tout à fait transparent, a dépassé toutes mes attentes. Je ne l’imaginais pas atteindre ce niveau dans sa carrière, encore moins performer en Ligue 1. Comme quoi, il n’y a jamais de vérité absolue dans le football.

Pour Moueffek, tout dépend de ses blessures. Lorsqu’il parvient à enchaîner les matchs, on voit clairement son potentiel, comme la saison dernière où il a réussi à s’imposer en rythme. Mais il a besoin de continuité pour être bien physiquement, car lorsqu’il est moins en forme, ses choix deviennent moins justes, son jeu technique plus brouillon, même s’il reste un joueur avec un volume de travail impressionnant.

Quant à Amougou, il est encore dans sa première saison professionnelle. C’est un jeune de 19 ans avec seulement 12 à 15 matchs à son actif. On est parfois un peu trop impatients avec lui, mais il doit encore s’adapter au rythme et progresser. Avec un entraîneur comme Horneland, il a tout pour continuer à évoluer.

Maintenant, qui jouera le plus entre eux ? Difficile à dire. Mais je partage l’avis de Martin : Mouton a fait un superbe match. Et pour moi, l’homme du match reste Benjamin Bouchouari. Il a été exceptionnel. Techniquement, il crève l’écran, il va vite dans tout ce qu’il fait, et il a ajouté du volume à son jeu défensif. Il est également très juste dans ses choix vers l’avant. Si Bouchouari parvient à ajouter de l’efficacité dans les 25 derniers mètres, avec des stats décisives en termes de passes et de buts, il deviendra vraiment un joueur très intéressant. Sa montée en puissance depuis plusieurs semaines est pleine de promesses et donne beaucoup d’espoir pour la suite à l'ASSE."