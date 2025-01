L’ASSE reprendra le chemin de la compétition ce mercredi face au Stade de Reims. L'entrée en lice en Coupe de France aura-t-elle lieu le dimanche qui suivra contre l'OM. En attendant, le club intègre ses nouvelles recrues, Marion Romanelli et Marie Dehri, arrivées durant le mois de décembre. Avec une seconde partie de saison qui s’annonce passionnante, les Vertes, actuellement 7ᵉ du championnat, tenteront de décrocher rapidement leur maintien.

Dans une interview publiée sur le site officiel du club, l’ASSE a donné la parole à Sarah Stratigakis, l’une des joueuses les plus utilisées depuis le début de la saison.

Sarah Stratigakis : une pièce maîtresse de l’effectif

Arrivée l’été dernier lors du mercato estival, Sarah Stratigakis vit ses premiers mois sous le maillot d’une équipe française. La milieu de terrain canadienne s’est rapidement imposée dans l’effectif de Laurent Mortel.

Elle a participé aux 11 rencontres de la saison, dont sept en tant que titulaire. En provenance de Bristol, la joueuse de 25 ans est prête à pour cette deuxième partie de saison.

"J’ai hâte de démarrer la seconde partie de la saison ! Je crois que ce sera un tournant pour nous. [...] J’aime découvrir une nouvelle culture et adopter un nouveau style de vie. [...]. L'énergie de l'équipe et du staff est géniale, tout le monde est vraiment super, et rend chaque journée, chaque entraînement agréable."

Une joueuse adaptée au championnat français

Avec une solide expérience acquise en Europe et outre-Atlantique, Sarah Stratigakis a su s’adapter rapidement aux exigences du championnat français. Sa connaissance approfondie du football et son intelligence de jeu lui permettent de répondre efficacement aux attentes de l'Arkema Première Ligue.

"Je dirais que le championnat français est très fort et compétitif. C'est différent de ce que j'ai connu auparavant au Canada, aux États-Unis, en Suède ou en Angleterre. J'apprécie beaucoup le style et le rythme de jeu ici."

Des ambitions pour la suite avec l'ASSE ?

Cette saison, l’objectif principal des Vertes reste le maintien. Cependant, Sarah Stratigakis espère que l’équipe pourra viser plus haut à l’avenir :

"Évidemment, on veut apporter de la joie à nos fans et viser, pourquoi pas, les places intéressantes de l'Arkema Première Ligue. Je tiens à remercier les fans pour leur énergie incroyable et leur soutien depuis le début de la saison !"