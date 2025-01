Eirik Horneland a parfaitement réussi ses premiers pas avec l'ASSE. Une victoire 3-1 que l'équipe du Sainté Night Club a débriefé ce lundi soir. Martin Mosnier (Eurosport) et Sylvain (Peuple-Vert) sont revenus sur la rencontre et se projettent. Extraits.

Martin Mosnier (Eurosport) : " Simple One-Shot ? Il est impossible de répondre à cette question, car on ne sait pas encore si ce match était un simple coup d’éclat. Ce qui est clair, c’est que l’ASSE a recruté un entraîneur avec une vision bien définie, presque dogmatique. Son credo est désormais fixé, mais reste à voir si cela fonctionnera sur le long terme. L’équipe pourra-t-elle maintenir ce niveau de performance chaque semaine ? Je n’en ai aucune certitude.

Ce qui est sûr, c’est qu’il tendra toujours vers cette philosophie de jeu. L’AS Saint-Étienne a clairement changé d’identité. Pour cette première sortie, cela s’est bien passé, mais il est encore trop tôt pour juger la suite. Ce que je constate, c’est que cette approche semble offrir davantage de plaisir, car elle est plus ambitieuse et que les joueurs eux-mêmes semblent y trouver leur compte.

Cependant, je ne suis pas certain que l’effectif actuel soit adapté à ce style. Le recrutement estival n’a pas été pensé en fonction des attentes de cet entraîneur, puisqu’il n’était pas encore là. Il faudra donc façonner l’équipe selon ses besoins, ce qui demandera du temps. Si les nouveaux propriétaires souhaitent réellement s’engager dans cette direction, il sera nécessaire de remodeler profondément l’effectif, notamment pour recruter des joueurs capables de répondre à cette intensité, un peu comme ce que faisait Igor Tudor à l’OM.

En tout cas, les promesses sont là. Mais pour ce qui est de garantir le succès de ce projet, il est bien trop tôt pour se prononcer."

ASSE : Des joueurs qui adhèrent !

Sylvain (Peuple-Vert) : "L'idée est de maintenir le plan de jeu, même si les résultats ne sont pas immédiatement au rendez-vous. L’objectif principal est de s’approprier pleinement le projet de jeu qu’Horneland souhaite mettre en place. Cela passe par l’identification des joueurs les plus adaptés à chaque rôle, qui sont très clairement définis. Mais c’est aussi une question de progression, à la fois individuelle et collective.

Les six prochains mois seront cruciaux, bien sûr, pour décrocher le maintien, mais aussi pour permettre aux joueurs de progresser. Je suis convaincu que cette philosophie de jeu rendra l’équipe plus solide dans cette quête. On peut imaginer des progrès significatifs chez des joueurs comme Stassin, Bouchouari, Moueffek, Amougou, Nadé ou encore Boakye. Oui, ce style demande beaucoup d’énergie, mais les bénéfices seront visibles à moyen terme, tant pour les joueurs que pour le collectif.

En ce qui concerne l’effectif, pour rebondir sur les propos de Martin, il y a actuellement dix joueurs en fin de contrat en juin 2025, et une majorité qui arrivera en fin de contrat en 2026. Cela signifie que la reconstruction de l’équipe se fera sur deux ans. Elle a commencé cet été, se poursuivra cet hiver avec quelques ajustements, puis prendra une nouvelle vague lors du prochain mercato estival.

Dans deux saisons, l’effectif sera majoritairement composé de joueurs choisis par ceux qui gèrent le recrutement, en s’appuyant sur un processus basé sur la data. C’est à ce moment-là qu’on pourra véritablement juger du travail accompli. Mais honnêtement, je pense que l’avenir dans le Forez s’annonce prometteur, et il y a de quoi être optimiste."

Rester mesurer

Martin Mosnier (Eurosport) : "Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, que ce soit après une victoire face à une équipe comme Reims, qui est l’une des plus faibles depuis plusieurs matchs et n’avance plus, ou après une confrontation face au PSG, où l’écart de niveau est colossal. Il faut rester prudent avec ce qu’on a vu. Ce ne sont que des débuts, des promesses.

L’analyse du match au Parc des Princes devra aussi être mesurée. On sait qu’il est presque impossible de renverser le PSG sur son terrain. C’est une équipe invaincue en Ligue 1 depuis des mois, et l’écart avec une équipe comme l'ASSE reste immense. On l’a vu récemment face à l’OM, et ce n’est pas parce qu’il y a un nouvel entraîneur et une métamorphose des joueurs que, par miracle, on va aller à Paris et faire tomber leur invincibilité. Ça n’aurait aucun sens de s’imaginer cela."