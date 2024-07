À quelques semaines de la reprise des championnats nationaux, les différents clubs poursuivent leur préparation de début de saison. Outre-Atlantique, les matchs s’enchaînent également. Cette nuit, le Columbus Crew de Dylan Chambost défiait Aston Villa !

Premier but pour Chambost

Face au 4ᵉ de la dernière saison de Premier League, le Columbus Crew avait fort à faire. Durant cette rencontre de préparation, le moment était venu d’intégrer les nouvelles recrues. Le club de Dylan Chambost a donc procédé à plusieurs changements tout au long de la partie, ce qui a permis à l’ancien Stéphanois de disputer ses toutes premières minutes en Amérique. Cette rencontre s’est très bien déroulée pour Chambost et les siens. Un triplé de Cucho Hernandez et un but de Dylan Chambost ont permis aux Américains de l’emporter 4-1, de quoi faire le plein de confiance.

A first look of more to come in a Black & Gold jersey from Chambost 😉#Crew96 | #VamosColumbus pic.twitter.com/dqhluThtFJ — The Crew (@ColumbusCrew) July 28, 2024

Fortunes diverses pour Gourna, Bouanga et Khazri

Denis Bouanga, troisième meilleur buteur de la MLS, est toujours en grande forme. Lors d’un match de la Leagues Cup opposant son équipe à Tijuana, la victoire a été acquise de très belle manière. À l’instar de Dylan Chambost, il a aussi été décisif. Un score de 3-0, avec deux nouvelles passes décisives et un but de l’ancien ailier de l’ASSE, montre une nouvelle fois qu’il est indispensable au sein de son club.

Wahbi Khazri disputait son second match amical avec Montpellier. Après un premier nul la semaine passée face à Girona 3-3, les Héraultais avaient à cœur de faire aussi bien, et surtout les anciens Stéphanois. En effet, Nordin et Wahbi Khazri, par deux fois, étaient les buteurs de cette équipe. Cette fois-ci, contre Southampton, Montpellier a eu plus de difficulté.

La rencontre s’est soldée par une défaite sur le score de 3-1. Le seul buteur est Wahbi Khazri. Les quatre buts de cette formation, à l’heure actuelle, n’ont été inscrits que par des anciens de la maison Verte.

Enfin, Lucas Gourna qui jouait contre une D3 autrichienne en coupe a inscrit le 4e but de la victoire 6-0 de son club !