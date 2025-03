Les hommes d’Eirik Horneland s’apprêtent à enchaîner un deuxième match consécutif à l’extérieur. Après avoir concédé un match nul au Havre dimanche dernier, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Montpellier, lanterne rouge de Ligue 1. Un succès permettrait aux Verts de creuser un écart de huit points sur le MHSC et, potentiellement, de quitter la zone rouge. Retour sur leur dernière visite à la Mosson.

En cas de victoire ce dimanche, les hommes de Jean-Louis Gasset pourraient mettre la pression sur Le Havre et l’ASSE. À l’inverse, une défaite les laisserait à huit longueurs des Verts, qui ont l’opportunité d’atteindre la 15ᵉ place avant la trêve internationale. Pour cela, il faudrait s’imposer face au MHSC et espérer des défaites du Havre et de Reims respectivement contre Lyon et Brest.

Dall’Oglio veut lancer sa saison en Ligue 1

Arrivé dans l’Hérault en juin 2021, Olivier Dall’Oglio ambitionne de faire passer un cap à Montpellier en championnat. Dix ans après son sacre en 2011-2012, le MHSC n’a plus retrouvé les compétitions européennes. Régulièrement cantonné au ventre mou du classement, le club espère désormais se mêler à la lutte pour l’Europe.

De son côté, l’ASSE traverse une période délicate depuis deux saisons. Sous les ordres de Claude Puel, les Stéphanois jouent le maintien depuis deux ans et n’ont toujours pas décroché la moindre victoire cette saison. Ce déplacement à Montpellier représente une belle opportunité de prendre des points. Battus à Marseille lors de leur précédente sortie, les Verts espèrent cette fois obtenir un meilleur résultat pour leur second voyage consécutif.

Montpellier s’impose face à l’ASSE

Les Verts se procurent la première opportunité du match. Denis Bouanga s’infiltre dans la défense montpelliéraine avant de frapper à côté. Le Gabonais est le premier à tenter sa chance dans cette rencontre.

Téji Savanier lui répond à deux reprises. L’ancien Nîmois déclenche d’abord une frappe lointaine, détournée au-dessus de la cage stéphanoise. Quelques minutes plus tard, il tente sa chance sur coup franc, manquant le cadre de peu. La première période est animée, avec notamment une belle frappe enroulée de Romain Hamouma, obligeant Bertaud à s’employer.

Peu après la demi-heure de jeu, Montpellier trouve l’ouverture. Savanier délivre une passe subtile de l’extérieur du pied à Mavididi. L’Anglais élimine la défense avant d’enchaîner avec une frappe imparable, ouvrant ainsi le score.

Au retour des vestiaires, Montpellier poursuit son offensive. Téji Savanier sollicite Étienne Green, qui réalise un bel arrêt, avant que le MHSC ne double finalement la mise quelques minutes plus tard. Mavididi élimine son vis-à-vis avant de servir Valère Germain. L’ancien Monégasque contrôle et ajuste parfaitement le portier stéphanois. Montpellier gère ensuite tranquillement la fin de match et s’impose 2-0.

Après cinq journées de Ligue 1, l’ASSE n’a toujours pas décroché la moindre victoire. Il faudra attendre encore deux mois avant que les Stéphanois ne remportent enfin leur premier match de la saison.