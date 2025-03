Les U17 de l'ASSE se déplaçaient à Monaco aujourd'hui pour le compte de la 21e journée du championnat U17 National. Les joueurs de David Le Moal comptaient 12 points d'avance sur la deuxième place avant cette rencontre, suite à la belle victoire 1-0 contre Saint-Priest la semaine dernière. Premiers de leur poule, les Verts devaient encore empocher deux victoires pour officialiser mathématiquement leur présence en play-offs. Résumé de la rencontre.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Massé - Lengi, Ngindu, Jolivet, Lengue Lenou - Mouton, Aït Amer, Traoré - Aini, Toty, Epanya.

Sont entrés en jeu : Mansouri, Moulin, Charros, Nativoha.

Résumé du match

A domicile, les Monégasques vont prendre le match par le bon bout. Dès la 10ème minute, Balliana ouvre la marque. Les Stéphanois courent donc après le score tout au long de la première période, mais c'est bien l'ASM qui va inscrire le but du break juste avant la pause, par l'intermédiaire de Mouh (44ème).

En seconde mi-temps, le score va sérieusement s'alourdir via l'excellent Belmokhtar (3-0, 73ème). Malgré plusieurs changements, la réaction des Verts n'interviendra qu'en toute fin de match. Nathan Mouton va en effet réduire l'écart à la 89ème minute et inscrire le seul but stéphanois de la partie. De quoi sauver l'honneur ? Pas vraiment. Dans la foulée, Ilies Belmokhtar, encore lui, va marquer un doublé puis un triplé pour définitivement enfoncer les joueurs de Le Moal. L'ASSE s'incline donc 5-1 sur le Rocher, sa plus lourde défaite de la saison après celle dans le derby aller en tout début de saison (4-0). Les Verts conservent tout de même la tête de leur poule, avec 9 points d'avance sur leur adversaire du jour.

Le week-end prochain, les jeunes stéphanois joueront contre le Cavigal de Nice. La rencontre aura lieu dimanche à 12h à l'Etrat. Les Niçois sont une équipe toujours difficile à manœuvre, et aspirent encore à finir à la seconde place de cette poule D de U17 National. Un gros duel en perspective.

Crédit photo : asse.fr