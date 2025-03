Eirik Horneland (coach de l'ASSE) s'est présenté en conférence de presse à l'issue de la rencontre de ce dimanche contre Le Havre (1-1). Des propos relayés par France Bleu Saint-Etienne. Extraits.

"On a fait un bon début de rencontre, on a marqué ce but et on a même pensé en inscrire un second dans la foulée. Quand il a été refusé, on est devenu plus passifs, on a concédé trop de terrain, trop de centres et beaucoup trop de situations dans notre surface de réparation. Je ne suis pas content de la prestation, je ne suis pas heureux de ne prendre qu’un point, on voulait faire mieux et prendre trois points. Il faut faire face à cette situation, revenir à Saint-Étienne et travailler sur notre prochain match. Ce soir, ce n’est pas seulement un manque de justesse, on a trop reculé, on n'a pas été assez proactifs sur l’aspect défensif. On a changé notre façon de défendre.

On a manqué de contrôle sur le ballon, on a concédé trop de terrain et de possibilités à l’adversaire. Comme dans le football tout est lié, en concédant ces occasions, on a concédé trop de terrain à notre adversaire. Notre style n’a pas vraiment été clair ce soir par rapport à ce qu’on voulait faire en première période. En seconde période, on a été un peu meilleur. Plus proactif, il nous a manqué de la qualité pour reprendre le contrôle de la rencontre.

"On a concédé des occasions bêtes à notre adversaire" (Horneland après HAC-ASSE)

C’est un mélange de plusieurs choses. On a défendu de plusieurs manières différentes et parfois avec moins de justesse. On a concédé des occasions bêtes à notre adversaire. Si je me souviens bien, ce penalty arrive suite à une remise en jeu. On n'aurait pas dû concéder cette touche. On aurait pu négocier ce ballon autrement, et au final Benjamin (Bouchouari) concède le penalty, une main malheureuse pour nous.

On manque de discipline, de maturité mentale, d’agressivité et d’être plus solide quand le ballon s’approche de notre surface. Dans mon esprit, en pratiquant un meilleur football, on évitera de concéder des occasions.

"Dès que je suis arrivé, j’ai dit que j’avais confiance dans cette équipe pour le maintien, c’est toujours le cas aujourd’hui"

C’est une course entre plusieurs équipes en difficulté, aujourd’hui c’était un match entre deux équipes de bas de tableau et c’est pour ça que ce n’était pas un super match de football. Je ne suis pas inquiet pour autant, il y a encore beaucoup de clubs à portée de tir et Montpellier qui reste derrière nous. Ce qui va faire la différence, c’est la manière dont on va gérer le stress. Ce qui va compter c’est le travail que l’on va faire au quotidien pour gérer ces situations.

Dès que je suis arrivé, j’ai dit que j’avais confiance dans cette équipe pour le maintien, c’est toujours le cas aujourd’hui, je pense qu’il faut qu’on continue à travailler dur tous les jours et c’est comme ça qu’on va s’en sortir.

Aujourd’hui Gautier (Larsonneur, gardien de l'ASSE) a arrêté le penalty, mais il a manqué de soutien sur le deuxième ballon. Cela ne se résume pas qu’au penalty. Tout le monde doit travailler tous les aspects du jeu."